"¡Me voy ya de aquí!": Manuel Turizo enfureció en un concierto porque el público no guardaba sus celulares

Con tan solo 23 años, Manuel Turizo se ha posicionado como uno de los artistas más icónicos del género urbano en Colombia. Esto gracias a increíbles éxitos como ‘Una Lady como Tú’, ‘Esperándote’, ‘Déjala que Vuelva’, ‘La Bachata’, entre otras.

Pese a que se ha ganado el amor de sus fanáticos y no ha sido blanco de polémicas durante su carrera, recientemente tuvo un fuerte disgusto con su público durante un concierto en Miami, Estados Unidos, en medio de su gira ‘2000 USA Tour’.

Durante esta presentación, el vocalista se disponía a contarle algo a sus fanáticos sobre su próxima canción, un relato que, al parecer, era muy especial para él. Sin embargo, no recibió la atención que esperaba y se molestó mucho son sus espectadores.

El llamado de atención de Manuel Turizo

Según se observa en los videos que captaron el momento, los asistentes no paraban de mirar sus dispositivos móviles, lo cual le generó a Turizo la impresión de que no deseaban escucharlo plenamente.

“Esta canción… Guarden esos celulares, disfruten estar aquí, guarde todo el mundo ese celular, ¡Ey, rumbéatelo!”, afirmó el vocalista en tono bromista y alegre, esperando a que el público atendiera su llamado.

No obstante, al ver que muy pocos hicieron lo que pedía, el artista se enfureció y amenazó con abandonar el escenario si los espectadores continuaban mirando sus teléfonos: “¡Guarda ese celular! Si no guardan esa carajada no canto más un carajo y me voy ya de aquí”.

“Mi pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo”, insistió. Aunque muchos fanáticos creyeron que solamente se quedaría en palabras, Turizo cumplió con su promesa. Inmediatamente, se agachó para dejar el micrófono en el suelo y salió del escenario hacia la parte de atrás.

Este hecho generó una fuerte histeria por parte del público. Al parecer, algunos no entendían lo que estaba pasando, mientras que otros le pedían que volviera a la tarima y continuara con el show.

Las críticas de los usuarios hacia Manuel Turizo

El video del incidente no tardó mucho en hacerse viral y generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos, señalaron que fue de mal gusto la reacción del cantante, mientras que otros lo defendieron señalando que los espectadores debieron haberle puesto atención cuando se disponía a hablar.

“Tiene toda la razón: mientras estamos pendientes de grabar no disfrutamos al 100% el momento”, “Cada quien paga y hace lo que quiere”, “Se le subieron los humitos”, “Antes los conciertos se disfrutaban, ahora solo van a grabar para presumir que estuvieron”, fueron algunos de los comentarios.