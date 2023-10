Jhonny Rivera mostró cómo son los búnkeres en Israel: historia que sorprendió a sus seguidores

El pasado sábado 7 de octubre, el mundo se sorprendió con los ataques entre el grupo terrorista Hamás e Israel, haciendo que varias personas comenzaran a hablar de los búnkeres que hay en la casa de los ciudadanos de estos lugares, los cuales son los encargados de protegerlos de bombardeos que se han presentado.

Aunque en las redes sociales se conocen pocos detalles de la estructura de estos elementos, la actriz Daniela Tapia reveló que estuvo en uno de ellos, teniendo en cuenta que ella estaba en Israel al momento de iniciar la guerra y una familia fue la encargada de proteger a la exparticipante de MasterChef.

Minutos después de las declaraciones de Daniela, Jhonny Rivera reveló algunas fotos de los búnkeres en Israel, puesto que el pereirano tuvo una experiencia que sorprendió a todos sus seguidores de la cuenta de Instagram, quienes le preguntaron su opinión sobre la guerra que hay entre estos dos países.

“Hace unos años canté en Tel Aviv. Me llegó un mensaje de un señor que estaba a punto de morir y que su sueño era conocerme. [Me dijo] que me mandaba a recoger en Tel Aviv para que fuera hasta Ashkelon y fui, eso quedaba en la franja de Gaza”, contestó Jhonny Rivera tras la pregunta de un seguidor.

Luego, Jhonny Rivera compartió con todos sus seguidores un video de cómo son los búnkeres de las casas, dejando claro que las personas son avisadas con anterioridad para que puedan ingresar a este lugar, ya que hay una alarma que avisa y les da un minuto para que los ciudadanos puedan ingresar.

“Todas las casas tienen un búnker, un sitio donde se encierran porque suena una alarma cuando el misil lo lanzan desde Palestina. Todos se meten ahí y tienen un minuto para llegar. Tienen enlatados, tienen de todo… Me parece terrible, terrible esa situación”, agregó el reconocido cantante de música popular.

Detalles de los búnkeres en Israel

En el video mostrado por Jhonny Rivera se puede observar como este espacio cuenta con una puerta blindada, paredes de hierro y un purificador de aire, el cual es el encargado de eliminar la contaminación en dado caso que se arme una guerra química.

“En caso de una guerra química, esto filtra el aire y podemos estar acá porque nos asegura que el aire es limpio”, aseguró el hombre que estaba acompañado a Jhonny Rivera en el video.

