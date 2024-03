Mario Casas revolucionó Bogotá: video del actor español jugando tejo y atendiendo fans en la 85

El jueves pasado, hubo una conmoción en la Calle 85, más precisamente en la tienda de Scalpers. Mario y Óscar Casas, reconocidos actores españoles, estuvieron de visita en Bogotá, donde buscan emprender un proyecto relacionado con la moda. Además, el protagonista de 'Contratiempo' y 'La mula' señaló que le gustaría hacer una película en Colombia.

Los hermanos Casas han dado de qué hablar en el último tiempo. El mayor de ellos se dio a conocer en 2006, cuando apareció en la serie 'Sin miedo a soñar'. Este rol le abrió diversas puertas y optó por participar en otra serie 'Los hombres de Paco'. Brilló en la pantalla grande con su papel en 'Tres metros sobre el cielo' (2010) y desde ese entonces se convirtió en uno de los actores españoles más relevantes en la actualidad.

En 2020, le dio vida a Daniel Aranda en 'No matarás' y ganó la categoría de 'Mejor Actor Protagonista' en los Premio Goya y los Premios Feroz. El año pasado, debutó como director y guionista con 'Mi soledad tiene alas', la cual protagonizó su hermano, Óscar. Pues bien, los artistas españoles llegaron a la capital para descrestar a sus miles de seguidoras y planificar objetivos laborales.

"Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra; aquí pero me encantaría, se hacen grandes proyectos", dijo Mario Casas, en una entrevista con 'EFE'.

"Es una maravilla compartir cualquier paso de esta profesión con tu familia, es increíble. La verdad que no nos aburrimos nada, cuando tenemos las entrevistas nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, al final es compartir tiempo juntos", agregó.

Después de su compromiso con Scalpers, los españoles fueron invitados a jugar tejo, el deporte nacional de Colombia. En dicho evento, coincidieron con celebridades de la talla de Laura Tobón, Franklin Ramos y Vanessa Domínguez.

