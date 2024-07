Video: las lágrimas de Brian Moreno tras su salida de MasterChef Celebrity

Con el correr de los capítulos, la cocina de MasterChef Celebrity sigue dejando las emociones a flor de piel en los televidentes. En las primeras semanas, los participantes han tenido momentos emotivos y discusiones que han generado revuelo.

Este martes 9 de julio, la cocina sufrió una dolorosa y sorpresiva salida por parte de uno de sus participantes, dejando un vacío enorme entre sus compañeros.

Se trata del actor Brian Moreno, quien regresó a la cocina luego de tener un corte en uno de sus dedos en unos de los retos anteriores. Sin embargo, a pesar de su vuelta, el artista confirmó que no seguirá en el reality por recomendación médica.

Estas fueron las palabras de Brian Moreno en su despedida

En el tradicional reto de eliminación, Claudia Bahamón interrogó a Brian Moreno sobre su estado de salud actual.

“Es muy emocionantes estar aquí otra vez. Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito, después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo, me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, anunció.

A estas palabras se sumaron las lágrimas del actor, quien lamento profundamente el no poder seguir en esta competencia. Moreno dejó unas sentidas palabras a Claudio Bahamón y a los chefs por todas las enseñanzas aprendidas en estas semanas.

Este fue el nuevo eliminado por reto de eliminación

Luego de la despedida de Brian Moreno, los participantes se enfrentaron en el reto de eliminación. Allí, Andrés Toro, Franko Bonilla, Conny Camelo, Juan Pablo Llano y Nina Caicedo se enfrentaron por seguir en la competencia.

Al final, y tras presentar sus platos, los jurados decidieron que el actor Andrés Toro se convirtiera en el eliminado de esta semana.