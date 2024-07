Así fue la despedida de Andrés Toro al convertirse en el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity Colombia

El reconocido actor Andrés Toro se despidió de MasterChef Celebrity con un emotivo mensaje luego de ser eliminado de la competencia.

Tras recibir críticas de los jurados sobre su hogao y salsa, los cuales no lograron la cocción adecuada y una presentación creativa con su lomo, Toro dejó la competencia.

Agradecimiento y Reflexión

Después de escuchar el veredicto de los chefs, Andrés Toro no pudo contener las lágrimas al recibir el apoyo y cariño de sus compañeros. Este momento fue especialmente conmovedor para él, quien confesó no estar acostumbrado a recibir tanto amor de otras personas. En sus palabras de despedida, Toro expresó su gratitud por la experiencia en el reality, destacando que no solo aprendió sobre cocina, sino que también creció a nivel personal.

"Doy gracias a Dios por estar acá, por conocerlos, sobre todo descubrir la cantidad de dones que ha dado Dios a tantas personas. Cocinar es algo durísimo, yo no sabía nada y me voy sabiendo mucho de lo que desconocía. Estoy agradecido con el tiempo, con Dios, con mi familia por haberme empujado a meterme en algo que no conocía, pero valió la pena por todos lados, gracias", manifestó Toro.

Consejos y Reflexiones Finales

Antes de abandonar el set, Andrés Toro ofreció un consejo a sus compañeros, animándolos a jugar con amor y no tomarse las cosas tan en serio. Les instó a abrazar los aspectos positivos de la competencia y disfrutarla al máximo. Toro también compartió una confesión, revelando que solía criticar a las personas que lloraban en los realitys. Sin embargo, al vivir la experiencia en MasterChef Celebrity y observar el compromiso de todos los involucrados, comprendió la intensidad emocional del programa