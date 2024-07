Franko Bonilla rompió el silencio y reveló cuál fue la verdadera razón de su pelea con Alejandro Estrada

En el más reciente episodio de 'MasterChef Celebrity', se vivió un momento de alta tensión protagonizado por Franko Bonilla y Alejandro Estrada.

Ambos concursantes se verán obligados a enfrentar el reto de eliminación, consecuencia de un desacuerdo que sorprendió tanto a los jueces como a sus compañeros.

La controversia entre Franko Bonilla y Alejandro Estrada

Todo comenzó cuando se disponían a presentar sus platos ante los jueces. Franko Bonilla, sin titubear, expresó su descontento con lo sucedido durante la preparación. Según Bonilla, Estrada había salido de su estación de trabajo y, al acercarse a su plato, lo dañó al meterle los dedos. "Cuando debimos bajar las manos, Alejo sale de su lugar de trabajo hasta el mío y le mete los dedos al plato que yo voy a presentar, lo rompe", afirmó Franko, causando sorpresa entre los demás participantes.

Estrada intentó explicar lo ocurrido, pero Franko insistió en que, aunque quisiera creerle, "hay normas por cumplir". La intervención de Bonilla dejó a todos perplejos, incluso a los jueces Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes decidieron que ambos concursantes debían enfrentar la eliminación por su comportamiento inapropiado.

Reacciones en Redes Sociales

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los internautas no tardaron en expresar sus opiniones. Muchos condenaron la actitud de Franko Bonilla, mientras que otros defendieron a Alejandro Estrada. Algunos de los comentarios fueron: "No estoy de acuerdo con lo que dicen algunos de los participantes, definitivamente Alejandro no debió meter los dedos en el plato de Franko", "Franko se la hizo a Camilo y ahora a Alejo", y "Nada que ver la actitud de Franko".

La participante Dominica Duque también se sumó a las discusiones, defendiendo a Estrada y resaltando la problemática actitud de Franko: "Franko es una persona conflictiva, problemática, empezó él jugando sucio con Camilo y lo hizo salir y ahora se comporta como un niño".

No obstante, el mismo Franko aclaró la situación y de hecho, afirmó que sigue siendo muy amigo de Alejandro Estrada, dejando ver que nada de eso afectó la relación entre los dos participantes.

El Desafío Ancestral de 'MasterChef Celebrity'

El reto de este episodio, titulado 'Ancestral', consistía en preparar un plato utilizando únicamente uno de los siguientes ingredientes: chía, ajonjolí, linaza o salvado de trigo. Los concursantes tenían 60 minutos para completar la tarea y podían acceder a la despensa cuantas veces lo necesitaran.

Inicialmente, los participantes formaron parejas, no para trabajar juntos, sino para competir entre sí. Esta sorpresa descolocó a muchos, obligándolos a replantear sus estrategias. Además, Claudia Bahamón anunció un inesperado intercambio de estaciones, lo que significaba que cada concursante debía continuar la preparación iniciada por su contrincante. Este giro aumentó la tensión y el caos en la cocina, creando un ambiente de alta expectativa y nerviosismo.

El desafío no solo puso a prueba las habilidades culinarias de los participantes, sino también su capacidad para adaptarse a cambios inesperados y trabajar bajo presión. Sin duda, este episodio de 'MasterChef Celebrity' será recordado por el enfrentamiento entre Bonilla y Estrada y la intensa competencia del reto 'Ancestral'.