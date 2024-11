MasterChef Celebrity y La Casa de Los Famosos: Dominica y Sebastián hablan de sus experiencias

Los encargados de contarles nuestras noticias de entretenimiento son Dominica Duque y Sebastián González. Ambos ya vivieron la experiencia de dos realities, y justamente desde su esquina cada uno defiende el suyo. Esto es lo que opinan.

¿MasterChef Celebrity y La Casa de Los Famosos? Dominica y Sebastián responden

Para Dominica Duque MasterChef Celebrity es una experiencia formidable, gracias a la que creció como persona y donde llevó a otro nivel sus habilidades en la cocina.

“Conocí mi lado más vulnerable, pero también el más resistente. Me caí, me levanté, quise renunciar, me volví a parar y salí muchísimo más fuerte. Puse todo de mí, dejé mi alma en mi primer reality, pero no sé si sería capaz de estar en el reality del lado”, confesó.

Mientras que Sebastián González tuvo una experiencia similar, claramente en otro escenario, bajo otras condiciones, gracias a La Casa de los Famosos:

“Estuve casi 90 días en La Casa de Los Famosos y de las cosas más bacanas que aprendí fue a conocerme en esa situación complicada. Conocí todas mis luces y demonios que también puedo tener porque un reality te saca eso, y me llevé en el corazón personas maravillosas, amigos, pero sobre todo ese aprendizaje personal y La Casa de los Famosos siempre va a estar siendo parte de mi vida”, dijo.

Nina Caicedo, Ornella Sierra, Dominica Duque y Sebastián González: el debate

Para Nina Caicedo lo más difícil de MasterChef Celebrity es cocinar, y lo mejor… “es cocinar”. “Es un reality de cocina y en eso se centra todo”, dijo entre risas.

Mientras que en La Casa de los Famosos confluyeron otros factores, además de la cocina. Y Ornella destacó la dificultad de que todos pudieran comer con los presupuestos tan ajustados que obtenían por medio de los puntos.

“Era una guerra en la cocina. Había que racionar un huevo”, recordó Ornella.

Dominica consideró que al menos Sebastián y Ornella, en La Casa de los Famosos, debían cocinar para ellos mismos, y no para los exigentes paladares de reconocidos y destacados chefs como Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

“Uno se paraba frente a ellos con la manito atrás, y miraba con ojitos de ternero degollado a sonreír mientras te decían: ‘horrible’”, contó Dominica.