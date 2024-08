Cony Camelo, al límite: la fuerte discusión que tuvo con jueces de MasterChef

En MasterChef Celebrity, los roces entre participantes y jueces son casi inevitables. Sin embargo, en el más reciente capítulo una confrontación entre Cony Camelo y los jueces del programa ha captado la atención de los televidentes de manera especial.

La actriz, que ya ha protagonizado varios momentos polémicos en la competencia, se encontró en el centro de una controversia que ha desatado intensas reacciones en redes sociales.

El conflicto entre Cony Camelo con la Chef Adria Marina

El desencadenante del conflicto ocurrió durante un desafío de caja misteriosa en el que los participantes debían preparar un plato de pasta. Cony, conocida por su estilo desenfadado, no tomó bien las críticas que le hizo la chef Adria Marina.

La reconocida chef mexicana señaló que la pasta de Cony no estaba cocida uniformemente y que el queso utilizado en el plato no aportaba el sabor esperado, ya que fue utilizado más como decoración que como ingrediente clave.

“El queso debería haberse mezclado dentro de la pasta en lugar de colocarse simplemente sobre ella”, indicó la chef mexicana.

La respuesta de Cony no se hizo esperar, y en las entrevistas posteriores dejó claro su descontento con el comentario de Adria. Con una actitud desafiante, la actriz expresó: "Si a Adria no le gusta la ‘lluvia de queso’, eso no es un problema para mí". Y agregó: "Adria no es muy gentil (...) Yo le caigo mal, yo creo que yo le caigo mal".

Jorge Rausch también fu crítico con Cony Camelo

Rausch criticó la cocción irregular del arroz en la preparación de Cony, señalando que algunos granos estaban crudos mientras que otros habían alcanzado una cocción adecuada.

“Tiene una cocción irregular, hay unos arroces que están duros y otros no. Hay unos muy crudos y otros menos crudos. Hay que echarle buen líquido desde el principio y ponerlos en la olla que recoja el agua y dejar que todo el arroz esté cubierto por caldo”, dijo el chef con tono severo.

La reacción de Cony fue igualmente polémico, afirmando que no le importaba alejarse de las críticas de Rausch, a lo que él respondió de manera tajante: “Yo a usted no le voy a alegar jamás en la vida, porque verdaderamente, es un ejercicio fútil”.