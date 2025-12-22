Este fue el centro comercial de Bogotá que fue elegido como el mejor decorado en Navidad

En una competencia que año tras año eleva el estándar de la experiencia urbana y comercial en Colombia, Unicentro Bogotá ha sido elegido como el gran ganador de la quinta edición del prestigioso concurso “Mall & Navidad 2025”. Este certamen, organizado por el portal especializado Mall & Retail, reconoció la propuesta del complejo del norte de la ciudad como la más sobresaliente por su equilibrio entre tecnología, narrativa y conexión emocional con los visitantes.

El veredicto fue emitido el pasado 18 de diciembre por un jurado de expertos presidido por el reconocido diseñador e interiorista Ricardo Ávila Gómez, fundador de Espacios & Tendencias.

Según el acta del jurado, la elección fue unánime, destacando que Unicentro no solo se limitó a la instalación de luces, sino que creó un ecosistema inmersivo que sitúa al peatón y al visitante en el centro de una historia compartida.

Por esto fue elegido el mejor centro comercial decorado

Bajo el concepto creativo denominado “Pasaporte Navidad”, el centro comercial transformó sus pasillos y plazas en un recorrido por las tradiciones globales. La propuesta integró elementos clásicos con infraestructura de entretenimiento de gran escala, entre los que se destacan:

Una pista de hielo real: Convertida en el epicentro de la actividad física y recreativa.

Un carrusel tradicional: Que apela a la nostalgia de las familias bogotanas.

Narrativa urbana: Un diseño que conecta el interior del centro comercial con el espacio público exterior, generando un corredor visual continuo para quienes transitan por la zona.

El concurso evaluó a cerca de 35 centros comerciales de Bogotá y municipios aledaños como Chía y Soacha. Otros complejos como Andino, Fontanar, Titán Plaza y Parque La Colina también recibieron menciones por su creatividad, demostrando que la decoración navideña se ha convertido en un motor vital para el tráfico de visitantes y la reactivación económica del sector retail al cierre del año.

Con este galardón, Unicentro Bogotá se consolida nuevamente como el referente obligado de la ruta navideña en la capital, ofreciendo no solo un lugar de compras, sino un espacio de encuentro ciudadano que, en palabras del jurado, "logró convertir la Navidad en una vivencia colectiva y significativa".