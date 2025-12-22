CANAL RCN
Tendencias

Este fue el centro comercial de Bogotá que fue elegido como el mejor decorado en Navidad

Conozca el lugar de la capital que fue elegido como el mejor por su iluminación, arte y experiencias culturales.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
06:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una competencia que año tras año eleva el estándar de la experiencia urbana y comercial en Colombia, Unicentro Bogotá ha sido elegido como el gran ganador de la quinta edición del prestigioso concurso “Mall & Navidad 2025”. Este certamen, organizado por el portal especializado Mall & Retail, reconoció la propuesta del complejo del norte de la ciudad como la más sobresaliente por su equilibrio entre tecnología, narrativa y conexión emocional con los visitantes.

El veredicto fue emitido el pasado 18 de diciembre por un jurado de expertos presidido por el reconocido diseñador e interiorista Ricardo Ávila Gómez, fundador de Espacios & Tendencias.

Centro Comercial en Bogotá ofrece cursos gratis de inglés y francés: hay cupos limitados
RELACIONADO

Centro Comercial en Bogotá ofrece cursos gratis de inglés y francés: hay cupos limitados

Según el acta del jurado, la elección fue unánime, destacando que Unicentro no solo se limitó a la instalación de luces, sino que creó un ecosistema inmersivo que sitúa al peatón y al visitante en el centro de una historia compartida.

Por esto fue elegido el mejor centro comercial decorado

Bajo el concepto creativo denominado “Pasaporte Navidad”, el centro comercial transformó sus pasillos y plazas en un recorrido por las tradiciones globales. La propuesta integró elementos clásicos con infraestructura de entretenimiento de gran escala, entre los que se destacan:

  • Una pista de hielo real: Convertida en el epicentro de la actividad física y recreativa.
  • Un carrusel tradicional: Que apela a la nostalgia de las familias bogotanas.
  • Narrativa urbana: Un diseño que conecta el interior del centro comercial con el espacio público exterior, generando un corredor visual continuo para quienes transitan por la zona.

El concurso evaluó a cerca de 35 centros comerciales de Bogotá y municipios aledaños como Chía y Soacha. Otros complejos como Andino, Fontanar, Titán Plaza y Parque La Colina también recibieron menciones por su creatividad, demostrando que la decoración navideña se ha convertido en un motor vital para el tráfico de visitantes y la reactivación económica del sector retail al cierre del año.

Con este galardón, Unicentro Bogotá se consolida nuevamente como el referente obligado de la ruta navideña en la capital, ofreciendo no solo un lugar de compras, sino un espacio de encuentro ciudadano que, en palabras del jurado, "logró convertir la Navidad en una vivencia colectiva y significativa".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

Los destinos turísticos más buscados por los colombianos para viajar en Navidad

Viral

Karina García encendió las redes al disfrutar de un concierto de Ozuna: video viral

Aida Victoria Merlano

Famoso encaró a Aida Victoria Merlano por sus cambios constantes de pareja y el video explotó en redes

Otras Noticias

Nicaragua

Cancillería investiga a Óscar Muñoz por evento en Nicaragua con participación del prófugo Carlos Ramón González

La medida está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 11 de diciembre en la sede consular de Managua.

Dian

DIAN confirma importante aumento en este impuesto para colombianos: esta será la fecha en la que se regirá

La entidad aduanera confirmó el incremento de este impuesto.

Donald Trump

Trump amenaza nuevamente a Maduro y anuncia nuevos buques de guerra para Estados Unidos

León de México

El futbolista colombiano que llegará a León tras el adiós de James Rodríguez: ¿Quién es?

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos