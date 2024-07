Impactante declaración de Miguel Melfi sobre relación con Nataly Umaña: "Lo peor que me pasó"

En una reciente entrevista para el pódcast de Camilo Pulgarín, Miguel Melfi, el panameño que quedó en tercer lugar en La Casa de los Famosos Colombia, abrió su corazón y compartió sus sentimientos sobre uno de los momentos más difíciles que vivió durante su participación en el Realidad: La relación con Nayaly Umaña.

Cabe recordar que esta acción llevó a la actriz a separarse de Alejandro Estrada, su esposo en su momento, quien ingresó a la realidad para ponerle fin a todo.

Melfi, arrepentido de lo sucedido con Nataly Umaña

Melfi confesó que involucrarse con Nataly Umaña fue lo peor que le pudo haber pasado en el programa porque fue una acción que se pudo evitar, la cual se dio por emociones que ambos sintieron en el momento.

“Lo peor que me pasó en la casa fue obviamente ese momento en donde me metí en un problema que pude evitar. En ese momento me dejé llevar por las emociones, por lo que sintió, por el gusto, por todo ese tipo de cosas y siento que cuando se trata de emociones y sentimientos uno no los puede controlar, eso es real, uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente”, inició.

Y agregó que “Yo pude decir, 'me gusta la pelada, prefiero esperar a cuando ella resuelva las cosas cuando dice que su relación ya no está funcionando con su marido, y cuando terminen yo puedo intentar algo con ella', pero estando encerrados uno Empieza a pensar de otra manera y no dimensioné lo que estaba haciendo.

"Fue el peor momento, me siento tonto, fue el momento más bajo”, dijo Miguel Melfi dos meses después de que la realidad, en el que quedó tercero, concluyera.

La actualidad de Nataly Umaña

Luego de que salió del reality del Canal RCN, Nataly Umaña viajó a México para afrontar unas obligaciones con el Canal Televisa, según lo que dejó ver en sus redes sociales. Lo último que dijo sobre Alejandro Estrada fue en 'Lo sé Todo', donde se refirió a la relación de su ex con Dominca Duque.

Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que esconde es la correcta y si él está feliz, yo soy feliz (...) Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor , acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”.