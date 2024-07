Nataly Umaña rompió el silencio y habló de la relación de Alejandro Estrada con Dominica Duque

Tras haber culminado su relación en La Casa de los Famosos Colombia, muchos usuarios de internet se preguntan sobre la actualidad de Nataly Umaña, participante que generó polémica durante su estadía tras haber terminado su matrimonio con Alejandro Estrada.

Si bien, su matrimonio llegó a su fin, al parecer en buenos términos, ahora Umaña rompió el silencio y habló de la nueva relación de Alejandro Estrada con Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’.

Al actor se le ha visto junto a la periodista, incluso, en varios videos de redes sociales los han captado saliendo y dando muestras de amor en público.

¿Qué dijo Umaña sobre la relación de Estrada y Duque?

Ante el revuelo que ha generado la nueva pareja de Estrada con Duque, la exparticipante de La Casa de los Famosos habló y romió el silencio.

En charla con el programa 'Lo sé Todo', Umaña se mostró feliz por la nueva relación de su exesposo. “Yo siempre voy a estar feliz con su felicidad, obviamente. Claro, después de una relación tan larga lo mínimo que podemos hacer es ser amigos, entendernos y respetarnos", dijo de entrada.

Y agregó: Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que escoja es la correcta y si él está feliz, yo estoy feliz (...) Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”.