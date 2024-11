Mike Bahía reveló que Greeicy Rendón tiene otro novio: ¿quién es?

Mike Bahía, el cantante de reggaetón, pop y música tropical, y Greeicy Rendón, la también cantante y actriz, tienen una de las relaciones que más enternece a los internautas.

Y es que están juntos desde el 2012 y a través de las redes sociales no solo se muestran amorosos, sino que también bromean recurrentemente, se transmiten mensajes de apoyo constante y demuestran que realmente la pasan bien.

De hecho, Mike Bahía ya le comunicó a Greeicy Rendón su intención de contraer matrimonio y, según juntos han manifestado, ya se encuentran pensando en la posible fecha y en los detalles de la celebración.

En medio de esa realidad, Mike Bahía visitó el set de Buen Día Colombia, en el Canal RCN, y habló acerca de Greeicy Rendón, la mujer que le robó el corazón hace más de dos años. De esa manera, hizo una revelación bastante llamativa.

Mike Bahía confesó que Greeicy Rendón tiene otro novio. ¿De quién se trata?

Al momento de hablar sobre su relación con Greeicy Rendón, que hace poco realizó un concierto en Argentina, Mike Bahía confesó que en la vida de su pareja hay otro novio.

"El novio oficial de Greeicy es Tostao (uno de los once perros que tiene la pareja) y yo soy el amante", afirmó Mike Bahía en su entrevista en Buen Día Colombia.

"De hecho, Tostao sabe que es el oficial y cuando me le acerco me gruñe. Entonces yo le digo: 'ay sí, perdón, parcero'", agregó de manera jocosa el cantante del género urbano.

Los once perros que tienen Mike Bahía y Greeicy Rendón son Pomeranian y, según explicó el artista, cada uno tiene su momento y ellos aprendieron a entenderlo. Pues, hay unos que prefieren comer a una hora y otros se acostumbraron a otra.

Mike Bahía también tiene otra novia. ¿Quién es?

"Hay una que mantiene ahí pegadita a mí. Si yo no llego y me quito los zapatos, no come", expresó el cantante de reggatón, pop y música tropical.

"Esa es mi noviecita, la oficial, y se llama Chila. Tengo que llegar, quitarme los zapatos, sentarme en el sofá y ahí ella trae en la boquita y pone ahí para comer", concluyó.