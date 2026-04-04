Nació la hija del piloto de Yeison Jiménez fallecido en el accidente aéreo en Paipa: conmovedor mensaje

A pocos meses del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, en el que fallecieron seis personas, entre ellas el cantante Yeison Jiménez, se conoció una noticia que logró conmover a más de uno en redes sociales.

La esposa del capitán Fernando Torres, quien iba pilotando la aeronave al momento de la tragedia aérea que conmocionó al país, confirmó el nacimiento de su segunda hija, en medio del duelo que aún atraviesa su familia.

El siniestro tuvo lugar cuando el avión intentó despegar desde el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa con destino al departamento de Antioquia. Minutos después del despegue, el avión se precipitó a tierra y explotó tras el impacto, provocando la muerte inmediata de todos sus ocupantes.

Entre los fallecidos se encontraba el capitán Fernando Torres Rojas, piloto de confianza del artista, quien dejó a su esposa embarazada y una hija menor. Este 29 de marzo, nació su segunda hija, según confirmó su esposa Lili Betancourt a través de redes sociales.

Nace la hija del piloto fallecido en accidente aéreo

El nacimiento de la bebé representa un momento significativo para la familia del piloto, marcado por la ausencia del padre. La noticia ha sido compartida junto a un mensaje profundamente emotivo, en el que Betancourt expresa sentimientos de amor, fortaleza y memoria hacia su esposo fallecido.

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En el texto, redactado como una carta simbólica desde la bebé hacia su padre escrita durante el embarazo.