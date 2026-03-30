Importante exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo conmovedora reacción al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez y Willie Colón

El 22 de marzo, después de dos meses en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Juan Palau fue eliminado del reality.

Ese día, el artista estuvo en la placa de nominación junto a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe, Juan Carlos Arango y 'Campanita', pero fue el eliminado tras recibir únicamente el 7.66% de los votos.

Dos días antes de que iniciara La Casa de los Famosos Colombia 2026, Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá.

Además, el 28 de abril, cuando la competencia estaba en curso, Willie Colón falleció en Bronxville, Nueva York, Estados Unidos.

En consecuencia, en una entrevista con Los40, a Juan Palau le preguntaron por las noticias que más le sorprendieron tras volver al mundo exterior y reaccionó a esos dos fallecimientos. ¿Qué dijo?

Esta fue la reacción de Juan Palau tras enterarse de las muertes de Yeison Jiménez y Willie Colón

Juan Palau, en su diálogo con Los40, expresó que se enteró de la muerte de Yeison Jiménez en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Además, manifestó que tampoco se esperaba lo de Willie Colón, el genio de la salsa, y que quedó impactado.

"De lo de Yeison, que en paz descanse, me di cuenta como a los cinco días de estar en La Casa. Me enteré allá y me dio duro", comenzó expresando Juan Palau.

"Y de lo de Willie Colón me enteré ayer. No sabía que había muerto", agregó.

Estas fueron las palabras de Juan Palau tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas se reveló el veredicto, Juan Palau se abrazó con 'Campanita' y le pidió que se siga esforzando al máximo en la competencia.

Además, tuvo que tomar decisiones y envió a Alejandro Estrada a la placa de nominación bajo el argumento de que tenía desacuerdos con él e, incluso, habían tenido discusiones.