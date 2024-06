Nuevo emprendimiento de James Rodríguez: Sofía Vergara fue de las primeras en probarlo

Recientemente, el famoso futbolista colombiano James Rodríguez presentó su nuevo emprendimiento, Truly Genius, un suplemento deportivo diseñado para atletas de todos los niveles.

Este producto cuenta con el respaldo de científicos, nutricionistas y expertos en bienestar, destacando su calidad y efectividad. Para promover su marca, James envió sus suplementos a varias celebridades, incluyendo a Sofía Vergara y Lincoln Palomeque, quienes compartieron su experiencia en redes sociales.

Objetivos del nuevo emprendimiento de James Rodríguez

Durante la presentación de Truly Genius en su canal de YouTube, James Rodríguez explicó las razones detrás de su iniciativa y los objetivos de su marca. "Mi nutricionista me recomienda muchos suplementos y siempre me interesa saber qué estoy tomando. De ahí surgió la idea de crear un producto que realmente ayude a las personas", mencionó James.

"Quiero que la gente entienda la importancia de los suplementos para prolongar su carrera deportiva y sentirse bien durante la competición. Los atletas, independientemente de su nivel, enfrentan problemas físicos, y estos productos están diseñados para brindarles comodidad".

Reacción de las celebridades

El 28 de mayo, tanto Sofía Vergara como Lincoln Palomeque compartieron con sus seguidores en Instagram los paquetes de suplementos que recibieron de Truly Genius.

Lincoln Palomeque mostró su entusiasmo al recibir una caja con diversos productos, incluyendo creatina, magnesio y colágeno. "Todo el kit está aquí. Esto es lo nuevo, lo que se viene", comentó mientras mostraba el contenido de la caja.

Por otro lado, Sofía Vergara expresó su agradecimiento a James Rodríguez a través de sus historias de Instagram, destacando la generosidad del futbolista y mostrando su apoyo al nuevo emprendimiento. "Gracias, James, por todos estos suplementos. Estoy emocionada por probarlos", comentó la actriz, ayudando así a dar visibilidad a la marca entre sus seguidores.

Un emprendimiento con sede en Miami

Truly Genius tiene su sede en Miami y se destaca por su enfoque en la salud y el bienestar de los deportistas. Los productos están formulados para mejorar el rendimiento y la comodidad de los atletas, ayudándoles a mantener su forma física y prolongar sus carreras.

La combinación de ciencia y nutrición detrás de estos suplementos refleja el compromiso de James Rodríguez con la excelencia y el cuidado personal.