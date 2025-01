“Juegan con nosotros”: pasajeros en Barranquilla furiosos al ver sus asientos ocupados

Un incidente ocurrido el pasado 5 de enero en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla generó indignación entre pasajeros de Avianca y se volvió viral en redes sociales.

Una familia, compuesta por tres hombres y una mujer, denunció que los asientos asignados en su vuelo estaban ocupados al momento de abordar el avión, lo que desató un enfrentamiento con el personal de la aerolínea.

En el video difundido, se observa a los pasajeros reclamando de manera airada. Uno de los hombres exclamó: "¡Juegan con nosotros, tenemos una cita en Villavicencio!", mientras que la mujer afirmó: "Abusan de nuestro derecho", dirigiéndose a los demás viajeros presentes.

Pasajeros de Avianca inconformes con la aerolínea

En el reciente caso conocido a través de las redes sociales, una familia se vio afectada y los reclamos se prolongaron ante la falta de una solución inmediata.

La falta de respuestas dejó a los afectados y a otros usuarios de la aerolínea con dudas sobre la gestión de este tipo de situaciones.

¿Un caso aislado o un problema recurrente de Avianca?

Este no fue el único incidente reciente en el que Avianca enfrentó críticas. A finales de diciembre, el cantante vallenato Nelson Velásquez denunció públicamente que la aerolínea revendió los boletos de su equipo, lo que les impidió abordar un vuelo programado.

Los casos han generado preocupación entre los viajeros, quienes exigen que Avianca tome medidas para evitar conflictos similares. Por ahora, la aerolínea se encuentra en el centro del debate público, mientras los usuarios esperan acciones que garanticen un mejor manejo de sus servicios.

Tras conocerse este video, los usuarios en las redes sociales comentaron:

“Entiendo la rabia y me han pasado con Avianca muchas malas cosas, pero el muchacho no tiene la culpa. Hay que serenarse y pensar”, ¿Cómo es posible que esa práctica de revender los tiquetes sea permitida?, “¿Cuándo van a entender que un auxiliar no tiene la culpa? En serio que mamera tener que aguantarse a atarvanes como estos, que piensan que con gritos todo se soluciona”