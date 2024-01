¿En crisis? Clara Chía y Piqué cancelan su boda para 2024; apuntan que Shakira tendría que ver

La relación entre el exfutbolista español, Gerard Piqué y Clara Chía ha empezado el 2024 con una enorme polémica. Tras un 2023 que se vio lleno de críticas por la ruptura con Shakira, parece ser que en el nuevo año estas tampoco faltarán.

Y es que en las últimas horas se ha hecho una filtración sobre la relación que ya lleva un poco más de un año. A los problemas sobre supuestas infidelidades por parte del exfutbolista, se ha sumado la supuesta mala relación que él tiene con los padres de su actual pareja.

De acuerdo a lo informado en España, la relación entre Piqué y la joven de 24 años no es la mejor, tanto así que han tirado por la borda los planes que, al parecer, tenían preparados para este 2024, se destaca en la prensa.

Piqué y Clara Chía cancelaron la boda

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, uno de los que ha estado al tanto de toda la actualidad de la pareja, los padres de Clara Chía no pueden ver a Piqué, todo esto por el escándalo que se ha originado por la supuesta infidelidad a Shakira y por los 12 años de diferencia que le lleva a la joven de 24 años.

Ante esta dura situación y entendiendo que no tendrá la bendición de los papás de Clara Chía, Gerard Piqué supuestamente habría decidido cancelar su boda con Clara Chía para 2024, explicaron en Cataluña.

Además de esta revelación, Martin contó que Piqué no puede si quiera pisar la casa de los papás de su novia. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el controversial fotoperiodista.

El propio Martin dijo que los papás le dejaron muy claro a Piqué que no están de acuerdo con la relación: "No te queremos", fueron las palabras de la pareja ante la llegada de su yerno al hogar.

¿Cómo es la relación entre Shakira y Piqué?

De acuerdo con la comunicadora, Shakira vive en plenitud su soltería sin pensar en nuevos amores. Por el contrario, la colombiana se ha enfocado en sus hijos y la salud de sus padres.

“Shakira está disfrutando de su soltería y dedicando su tiempo a sus padres y sus hijos”, dijo.

Ahora, sobre la relación con su expareja, la prensa contó que la comunicación ha sido totalmente distinta a lo que fue tras haber terminado. “Ahora hablan entre ellos, no era así hasta el momento. Se ponen de acuerdo con cierta tranquilidad, sin necesidad de recurrir siempre a los abogados”, sentenció.