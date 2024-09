¡Es oficial! Así será la programación por días del Festival Estéreo Picnic 2025

El Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de Colombia, ha revelado su esperado cartel de artistas para la edición de 2025, que se celebrará del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Con un line-up que incluye tanto artistas internacionales de renombre como talentos emergentes y locales, el FEP 2025 promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música en todas sus formas.

El jueves 27 de marzo, el festival arrancará con actuaciones destacadas de Shawn Mendes, quien se presentará por primera vez en el evento, y la icónica Alanis Morissette, que hará revivir algunos de sus mayores éxitos. La jornada también incluirá la participación de Foster The People, los DJ Zedd y Kavinsky, así como talentos del pop como Benson Boone y Tate McRae. El talento local estará presente con artistas como Arde Bogotá, The Marías, y Clubz, entre otros.

Un cartel variado que incluye rock, electrónica y talento femenino

El viernes 28 de marzo será un día especial para los fanáticos del pop y el rock, con la esperada presentación de Justin Timberlake y la legendaria banda de rock progresivo Tool, quienes debutarán en el festival. Otros artistas que se presentarán este día incluyen a Incubus, Parcels, Danny Ocean y The Hives. El sábado 29 de marzo, el FEP se enfocará en el rock y la música electrónica, con The Black Keys como cabeza de cartel, junto con el dúo francés Justice. Además, el poder femenino brillará con las actuaciones de Charlotte de Witte, St. Vincent y Nathy Peluso.

La música colombiana también estará bien representada en el festival, con artistas como Galy Galiano, LosPetitFellas y Funk Tribu subiendo al escenario para mostrar su talento.

Cierre estelar con Olivia Rodrigo y preventa de boletos

El festival concluirá el domingo 30 de marzo con la actuación estelar de Olivia Rodrigo, una de las estrellas más relevantes de la música actual. También estarán Rüfüs Du Sol, Empire of the Sun, Mon Laferte, Fontaines D.C., Caribou, Ela Minus y Girl in Red, completando un line-up diverso y lleno de energía.

RELACIONADO El Hay Festival de Cartagena se prepara para celebrar sus 20 años

La preventa de entradas estará disponible para los clientes de Bancos Aval y la billetera digital Dale! a partir del 19 de septiembre a las 10 a.m., mientras que la venta general comenzará el 23 de septiembre. Los interesados pueden adquirir sus boletas en www.eticket.co, y existe la opción de reservar los boletos a través de Armatuvaca, congelando el precio de la etapa actual con un abono del 20%.

No te pierdas la oportunidad de asistir a uno de los festivales más emocionantes de Latinoamérica, donde la música, la cultura y la diversidad se unen en un solo lugar.