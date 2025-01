Prometida captó a su futuro esposo siéndole infiel minutos antes de la boda: video

Una boda que debía ser un día de ensueño se convirtió en una pesadilla para una joven que, minutos antes de casarse, descubrió la traición más dolorosa.

A través de TikTok, se pudo ver el momento exacto en donde la novia vio a su futuro esposo siéndole infiel con su propia prima, en un episodio que dejó conmocionados a los familiares y amigos presentes.

Mujer dejó al descubierto a su futuro esposo siendo infiel antes de casarse

La usuaria de TikTok Katy Oliver compartió las impactantes imágenes mostrando a la novia, vestida con su atuendo blanco, completamente devastada llorando desconsoladamente frente a un vehículo.

Según lo relatado en el video, la mujer descubrió que su pareja la estaba engañando con alguien de su propio círculo familiar, pero la situación se tornó aún más desgarradora cuando supo que la tercera persona en discordia era su prima.

En otro fragmento del video, el hombre infiel fue confrontado por los amigos y familiares de la novia, quienes no dudaron en manifestar su indignación. La prima, vestida con un llamativo traje amarillo, también recibió fuertes recriminaciones por su acción.

"Eres su prima, cómo pudiste hacerle esto”, se escuchó gritar a un familiar visiblemente alterado.

Hombre infiel intentó justificarse tras ser descubierto antes de casarse

En medio de la tensión, el hermano de la novia se enfrentó al novio infiel, quien, sorprendentemente, intentó defenderse y pedir explicaciones.

"Mi amor, hablemos. Todo tiene una explicación", suplicó el hombre, quien según testigos, fue encontrado vistiendo solo ropa interior al momento de ser descubierto.

Como respuesta, los familiares de la afectada decidieron esconderle la ropa, dejándolo en una situación bochornosa.

Mientras tanto, la novia, completamente desconsolada y en estado de shock, fue rodeada por sus amigas, quienes intentaron calmarla. "No me pidan que me calme, acabo de encontrar a mi prometido con mi propia prima", expresó el hermano de la víctima, indignado por lo sucedido.

Este insólito episodio ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han comentado sobre la impactante traición y el vergonzoso actuar del novio infiel. El video sigue acumulando reproducciones y dejando a muchos sin palabras ante una historia que parecía sacada de una novela de drama.