Lina Tejeiro respondió a las indirectas de la nueva canción de Andy Rivera y Juan Duque

Andy Rivera y Juan Duque se han apoderado de las tendencias a nivel nacional. Los artistas lanzaron el pasado 22 de agosto su nueva canción ‘Ni conmigo ni con él’, un sencillo que es catalogado como bachata y que para muchos fanáticos tiene varias ‘indirectas’ para Lina Tejeiro, expareja sentimental de ambos artistas.

“Que yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine me vas a recordar”, “que dura esta despedida, reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar”, “te amo mucho y lo sabes no creo que me enamore de nuevo otra vez”, “pero yo sé que intentas borrarme y te lamentas”, son algunas letras del nuevo sencillo.

Lina Tejeiro reaccionó a la nueva canción de Andy Rivera y Juan Duque

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inesperada reacción que tuvo Lina Tejeiro a la nueva canción de sus exparejas, lo que hizo que los seguidores de Lina la catalogaran como una “dura”, puesto que supo aprovechar muy bien la nueva canción de Andy Rivera y Juan Duque.

Por medio de su cuenta de Instagram, Lina Tejeiro compartió una serie de historias donde se veía afectada por la canción de Juan Duque y Andy Rivera, la cual se ha convertido en tendencia a nivel nacional, y que ha comenzado a tener una relevancia entre todos los seguidores de la reconocida actriz.

“He visto tus comentarios, he visto las páginas, he visto lo que me mandan, he visto todo… y llega un punto en el que uno dice ¡ya!”, fueron las primeras palabras de Lina Tejeiro.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que en medio de su momento ‘difícil’ y dejando ver que había llorado, la actriz aprovechó la oportunidad para promocionar su nueva marca de maquillaje oraje By Lina Tejeiro, teniendo en cuenta que muchas personas iban a buscar su reacción por la nueva canción de los artistas.

“Es como increíble… Es increíble, pero lo que me parece más increíble, que yo digo ¡guau!, es que todo lo que he llorado y mi rímel no se corre”, señaló la actriz y aprovechó para que todos sus seguidores pudieran adquirir el nuevo producto.

Seguidores de Lina Tejeiro reaccionaron a lo sucedido con Andy Rivera y Juan Duque

“Me la iba creyendo”, “esta vieja es muy top”, “qué buena propaganda”, “ella sí sabe cómo sacarle provecho a todo”, “ella no llora, ella factura”, “estuvo bueno el engaño”, “ja, ja, ja es lo máximo”, “me tragué toda la publicidad”, “increíble la publicidad que nos metió”, fueron algunos comentarios de los seguidores de Lina Tejeiro.