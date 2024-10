Reapareció Maren García, viuda de Omar Geles, e hizo gran anuncio: ¡Seguirá su legado musical!

Maren García, la viuda del reconocido compositor y cantante vallenato Omar Geles, reapareció en redes sociales tras cuatro meses del lamentable fallecimiento de su esposo.

Omar Geles, quien fuera Rey Vallenato en 1989 y uno de los juglares más queridos del género, dejó un vacío enorme tanto en la industria musical como en su familia y seguidores.

Durante este tiempo, Maren se mantuvo alejada de los medios y las redes, concentrándose en el cuidado de sus pequeños hijos y en su proceso personal de duelo. Sin embargo, en las últimas horas utilizó su cuenta de Instagram para rendir homenaje a la vida y legado musical de su esposo, manteniendo viva su memoria y compartiendo su música con las nuevas generaciones.

Reapareció la viuda de Omar Geles, Maren García

En un conmovedor mensaje, Maren compartió cómo ha enfrentado la pérdida de Omar y cómo ha encontrado fuerza en Dios y en su familia para seguir adelante.

"No ha sido fácil, han sido días durísimos, pero también he sido muy fuerte. Dios ha formado mi carácter, Dios me ha hecho fuerte. Gracias a mis hijos me levanto todos los días a guerreármela, y gracias a mis libros, leo la Biblia y también orarle al Señor todos los días ha sido lo más hermoso", inició Maren.

Desde el fallecimiento de Omar Geles el pasado 21 de mayo de 2024 en Valledupar, los homenajes y recuerdos hacia él no han cesado. Maren ha sido un pilar importante para mantener viva su memoria y, a pesar del dolor, se ha mostrado resiliente y llena de esperanza.

"Dios me venía preparando, Dios me ha dado una gran bendición", mencionó, dando a entender que a pesar de las dificultades, ha encontrado una misión que la llena de propósito.

La música de Omar Geles seguirá más viva que nunca

El momento más emotivo de su reaparición fue el gran anuncio que Maren García hizo: la creación de un grupo musical en honor a su esposo, llamado ‘La gente de Omar Geles’.

Este proyecto tiene como propósito principal continuar con el legado artístico de Omar y llevar su música a más personas. "Es algo que no me esperaba, que es montar la agrupación de ‘La gente de Omar Geles’. Esto es un motivo de alegría, no me lo esperaba, trabajar en lo que él hacía, de verdad llena mi corazón", dijo emocionada.

Maren también informó que la agrupación pronto tendrá su primera presentación en el conocido restaurante Andrés Carne de Res en Chía, Cundinamarca. Para ella, esta es una oportunidad de mantener viva la pasión de su esposo por la música, aunque reconoce que ha sido un desafío tomar las riendas de un proyecto artístico sin tener experiencia previa.

"Para mi esposo esto lo era todo, la música lo era todo en su vida. Él era demasiado apasionado por su música y yo no tenía ni idea de hacer música, y ha sido un reto para mí, pero Dios es maravilloso que me ha puesto las personas idóneas que me ayudan", expresó Maren, quien se muestra entusiasmada con este nuevo camino.