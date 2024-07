Aida y Westcol vieron la final de la Copa América ¿Hubo reconciliación entre los influencers?

La relación entre Aida Victoria Merlano y Westcol ha sido objeto de intensa atención mediática, especialmente tras su ruptura que desató una avalancha de comentarios en redes sociales.

El streamer Westcol fue acusado de infidelidad debido a su acercamiento con Nataly Morales en la discoteca Dulcinea, en Medellín. Inicialmente, Aida Victoria, conocida por su fuerte presencia en redes sociales, se mostró empoderada y decidida a poner fin a la relación. “Por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí”, declaró, antes de dejar la casa que compartía con Westcol.

Sin embargo, a medida que pasaban los días, se evidenciaron señales de que la separación no era definitiva. Ambos hicieron públicas varias llamadas telefónicas y Aida incluso visitó la casa de su ex, lo que avivó los rumores de una posible reconciliación.

Señales de Reconciliación en el Partido de Colombia vs. Argentina

Las especulaciones sobre una reconciliación entre Aida Victoria y Westcol aumentaron significativamente cuando ambos fueron vistos juntos durante el partido de la selección Colombia contra Argentina. En el evento, se mostraron muy cercanos, con Aida susurrándole al oído y abrazándolo, mientras Westcol le bailaba y reía con ella. Estos gestos no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes interpretaron los acercamientos como indicios claros de que la llama del amor podría haberse reavivado.

Los creadores de contenido también bailaron la canción "Ella es mi fiesta" de Carlos Vives, lo que llevó a sus fans a considerar el tema como el nuevo himno de su relación. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con seguidores expresando su entusiasmo y anticipando una inminente reconciliación. “Cuando vuelvan todos nos hacemos los sorprendidos, listo”, y “Si Aida volvió con Westcol, ahora que yo no vuelva a tragar me de mi casi algo”, fueron algunos de los mensajes destacados.

La visita de Aida Victoria a la casa de Westcol

Un evento significativo que alimentó aún más los rumores de reconciliación fue la visita de Aida Victoria a la casa de Westcol el 12 de julio. Aida visitó para ver a su cabra María Antonieta, que quedó bajo el cuidado del streamer. Durante la visita, Aida expresó su nostalgia al recorrer la casa donde vivió por mucho tiempo, y mostró su amor por la cabra, un regalo especial de su ex.

La visita fue documentada y compartida en redes sociales, donde Aida confesó sus sentimientos encontrados: “Me dio mucho sentimiento ver este cuarto vacío. Este era mi clóset, yo me encerraba aquí a grabar videos, a pensar, cuando estaba triste aquí me desaparecía del mundo. Es que esta también era mi casa”. Estas declaraciones conmovieron a muchos de sus seguidores, aunque algunos especularon que podría tratarse de una estrategia para ganar seguidores y visualizaciones en sus redes sociales.