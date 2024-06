¡Sushifest 2024 imperdible! Conozca los restaurantes participantes de Bogotá y Cali

Este año, el Sushifest 2024 vuelve con fuerza renovada para celebrar su quinta edición en Bogotá y Cali, del 13 al 23 de junio, ofreciendo a los aficionados del sushi una experiencia gastronómica única. Este evento no solo busca satisfacer los paladares más exigentes, sino también apoyar a los restaurantes locales y promover la diversidad culinaria japonesa en Colombia.

Sushi Fest 2024 se vivirá en Bogotá y Cali

La iniciativa del Sushifest 2024 se centra en reactivar el sector gastronómico después de un periodo difícil, incentivando a los comensales a disfrutar de la variedad y calidad del sushi preparado por 27 restaurantes participantes en ambas ciudades.

Desde clásicos establecimientos hasta nuevas propuestas innovadoras, cada restaurante ofrecerá 10 bocados de sushi a un precio asequible de 20.000 pesos, accesibles tanto en sus locales físicos como a través de la plataforma oficial del evento, Sushifest oficial.

Los restaurantes participantes del Sushi Fest 2024 en Bogotá y Cali

En Bogotá, destacan nombres reconocidos como Shihan, Nare Sushi, Origene’s Latin Asian Food, Hikari, Izaka Sushi And Wok, Bamboo Sushi Bar, Sushi and Jitensha, Abok2, Sushifans y Wok for Lunch, cada uno con su propio estilo y creatividad en la preparación del sushi.

Mientras tanto, en Cali, participan restaurantes como Koi, Daisho, Sushi Spot, Campai Express, Ok Panda, Wasabi Sushi, Thai Express, Chef Home, Satomibento, Tokio Sushi House, Nikkei 232, Meraki, Yaku, entre otros, quienes también se preparan para cautivar a los paladares de los asistentes.

La competencia por ofrecer el mejor sushi se intensifica con la posibilidad de que los comensales voten por sus rollos favoritos a través del sitio web del Sushifest. Esta interacción no solo promueve la participación activa del público, sino que también reconoce y premia la excelencia culinaria entre los participantes.

Se espera que el Sushifest 2024 supere las expectativas de ventas del año pasado, proyectándose la venta de más de 23.000 rollos de sushi durante el evento. Además de impactar positivamente en la economía local, esta celebración gastronómica fortalece el interés y aprecio por la cultura japonesa en Colombia, proporcionando una plataforma para la diversidad y la innovación en la cocina.

Con la inclusión de restaurantes de la sabana norte de Bogotá, como Mosquera, Cajicá, Chía y Cota, el Sushifest 2024 no solo se limita a las principales ciudades, sino que también amplía su alcance para ofrecer una experiencia gastronómica inclusiva y accesible para todos los entusiastas del sushi en diferentes localidades de Colombia.

Sin duda, el Sushifest 2024 no es solo un festival gastronómico, sino un evento que celebra la creatividad culinaria, promueve la unidad a través de la comida y fortalece los lazos entre los amantes del sushi en todo el país.