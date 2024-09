Ryan Castro no se guardó nada y respondió a las críticas Argentina, tras la derrota contra Colombia

El domingo pasado, la Selección Colombia derrotó 2-1 a Argentina en un duelo correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul y otros miembros de la 'albiceleste' se quejaron del horario y de la actuación de Piero Maza, árbitro chileno. Pues bien, Ryan Castro respondió a estas críticas.

El horario elegido por la Federación Colombiana de Fútbol no fue bien recibido por la 'albiceleste'. "Vamos a un lugar en el que hace muchísimo calor, en el que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno, esto es como ir a no ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y bueno, es lo que hay, han decidido jugar en ese horario y allí iremos", dijo en su momento Scaloni.

Pues bien, antes del compromiso, Néstor Lorenzo tocó este tema. "Barranquilla tiene un clima especial y podemos adaptarnos mejor por la memoria que tiene el jugador. Más allá de eso, nuestros futbolistas están jugando en Europa al igual que los argentinos. No generen morbo, vamos a ver a 22 futbolistas excepcionales, más los de la banca", fueron las palabras del DT de la 'amarilla'.

Rodrigo De Paul se quejó del horario en Barranquilla

El calor no jugó un papel principal en el desarrollo del compromiso y Colombia fue superior por méritos propios. El volante de Atlético de Madrid mantuvo el mismo discurso y dio unas polémicas declaraciones tras la derrota sufrida en el Metropolitano. "Nos trajeron a Barranquilla en este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile a jugar con altura. Cada uno intenta sacar su ventaja. Creo que es normal, están jugando con la mejor selección del mundo", dijo el 'Motorcito'.

Ryan Castro le mandó un mensaje a la Selección Argentina

"La mayoría de jugadores colombianos, juegan en Europa, en Brasil, en Inglaterra y no están jugando aquí todo el tiempo como para decir: ‘Ah, no, ellos están acostumbrados’", fueron las palabras del 'Cantante del Ghetto', durante una transmisión en vivo con el influenciador argentino Davo Xeneize.