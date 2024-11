Sara Uribe contó nuevos detalles sobre ruptura con Fredy Guarín: “La vida se me estaba yendo”

La modelo y presentadora Sara Uribe, conocida por su paso en realities del Canal RCN, rompió el silencio sobre su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo.

En una emotiva entrevista para el podcast 'Historias más allá de un diagnóstico', Sara confesó los desafíos que enfrentó durante su relación, marcada por los problemas personales del jugador.

Sara Uribe explicó qué pasó con Fredy Guarín

Durante su estadía en China, mientras Fredy Guarín jugaba para el Shanghai Shenhua, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse. Sara reveló cómo el intento de apoyar a su expareja, quien enfrentaba problemas de adicción al alcohol, la llevó a un estado de agotamiento emocional.

“Yo tuve a mi hijo y seguí siendo una persona que estaba viviendo por y para otros. Traté de ayudar a mi expareja, pero yo me empecé a debilitar porque ya no tenía sueños ni inspiraciones”, expresó Sara en la entrevista.

La modelo recordó que en ese momento perdió el rumbo de su propia vida. “Yo me miraba a un espejo y me decía: ‘la vida se me está yendo, yo no tengo fuerzas ni alimento para cargar a un niño’... y si mi pareja ya no me quería, pues es su problema”, agregó, destacando que decidió priorizar su bienestar y el de su hijo Jacobo.

¿Qué ha dicho Fredy guarín al respecto?

Por su parte, Fredy Guarín ha admitido públicamente los errores que lo llevaron a perder el rumbo tanto en su carrera como en su vida personal. En diferentes espacios, el exfutbolista de Millonarios reconoció que su adicción al alcohol afectó no solo su relación con Sara, sino también su desempeño profesional.

RELACIONADO Sara Uribe y futbolistas enviaron mensajes de apoyo a Fredy Guarín

A pesar de los momentos difíciles, Sara Uribe ha encontrado la fuerza para seguir adelante y enfocarse en su papel como madre y figura pública.