Inédito: Sara Uribe desempolvó insólitas fotografías de su paso por Protagonistas de Nuestra Tele

La modelo y presentadora se tomó sus redes sociales para recordar el instante en el que se llevó el triunfo del exitoso reality.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

enero 08 de 2026
06:41 a. m.
El país entero se encuentra preparándose para ser testigo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN que se ha tomado todas las plataformas virtuales y que hoy la sociedad aclama como uno de los formatos más exitosos de Colombia.

Por esto, el más reciente anuncio de algunos participantes ya ha generado conmoción en los fanáticos del programa, pues varios han recordado con nostalgia otros exitosos formatos televisivos que han pasado a la historia.

Este fue el caso de Sara Uribe, quien recordó su paso por el programa Protagonistas de Nuestra Tele del cual se convirtió en ganadora en el año 2012.

Sara Uribe recuerda su paso por Protagonistas de Nuestra Tele

La famosa presentadora, quien ya es una de las participantes confirmadas para la tercera temporada del reality, se tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo mensaje y recordar la gala que la llevó a pasar a la historia al convertirse en la ganadora de una de las temporadas más exitosas del recordado reality del Canal RCN.

En el carrusel se observa el video del momento exacto en el que la antioqueña obtuvo el triunfo tras obtener la mayor votación por parte del público en aquel 2012. Así mismo, reveló momentos y fotografías inéditas de su paso por esta competencia.

“Soy yo, con la misma esencia de cuando gané Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. Pero también soy yo, con más aprendizajes, más vida, más camino y con mi propósito claro: volver a hacer historia con el team Sara Uribe”, manifestó la mujer.

Cabe recordar que Uribe disputó la gran final de este reality show en compañía de Angélica Jaramillo, quien también se convirtió en una de las figuras públicas más recordadas y aclamadas por la audiencia nacional. No obstante, hoy, Sofía Jaramillo, hermana de Angélica, será la nueva compañera de Sara en La Casa de los Famosos.

Participantes confirmados para la tercera temporada

Este próximo lunes 12 de enero el país entero será testigo de la tercera temporada del programa por lo que, hasta el momento, estas son algunas de las celebridades que ingresarán a las instalaciones del icónico lugar.

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata y Sofía Jaramillo.

