Reconocido actor colombiano se separó tras 17 años de relación: así lo confirmó su expareja

En una dinámica de preguntas en Instagram, la expareja del actor explicó qué fue lo que sucedió.

Foto: Freepik.

enero 07 de 2026
06:47 p. m.
Los seguidores de un reconocido actor colombiano quedaron totalmente sorprendidos debido a que su pareja, en un par de publicaciones en redes sociales, confirmó su separación.

Se trata de Omar Murillo, que en el mundo de la actuación es conocido como 'Bola 8', participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia y también en producciones como 'El man es Germán', ''Las detectives y el Víctor' y 'Nadie me quita lo bailao'.

El famoso actor colombiano inició una relación con la influencer Koral Costa desde hace aproximadamente 17 años y siempre se mostraron como una pareja muy sólida.

Así fue como Koral Costa confirmó su separación con Omar Murillo, el reconocido actor colombiano

Apenas Koral Costa comenzó a hacer la dinámica en Instagram, un seguidor le preguntó que si se había separado y ella respondió con un 'sí'.

Además, posteriormente, otro internauta le preguntó que si era verdad y Koral Costa corroboró su versión.

"Sí, pero no porque no haya amor. Cuando tú tienes amor dejas que las personas logren sus sueños, que logren lo que quieren y tú no tienes el derecho de retenerlo", comenzó planteando la expareja del actor Omar Murillo.

"El amor también es eso, permitir que los demás logren lo que tienen en mente", concluyó Koral Costa.

Sin embargo, hasta el momento, Omar Murillo no se ha pronunciado sobre el fin de su relación de 17 años.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Omar Murillo y Koral Costa tras el fin de su relación?

Luego de las declaraciones de Koral Costa, los internautas comenzaron a reaccionar de inmediato en las redes sociales.

"Cuando hay amor juntos pueden lograr todo", "ay, no", "no lo puedo creer", "yo creo que es una separación temporal", "qué pesar" y "les envío bendiciones", han sido algunos de los comentarios.

 

 

