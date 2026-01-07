CANAL RCN
Yeferson Cossio tuvo que volver a ser hospitalizado de urgencia: esto se conoció

Al reconocido creador de contenido le detectaron un problema en el corazón hace algunas semanas.

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

enero 07 de 2026
07:17 p. m.
Hace unas semanas, Yeferson Cossio tuvo que asistir de emergencia a una entidad hospitalaria debido a que comenzó a hiperventilar, a quedarse sin aire y a sentir un dolor en el pecho.

Además, mientras que llegaba a la entidad hospitalaria, se desmayó y le costó volver en sí en varias oportunidades.

Tras esos síntomas, los médicos le realizaron exámenes diagnósticos de inmediato y le detectaron un problema en el corazón. Fue así como le practicaron un pequeño procedimiento quirúrgico y, posteriormente, le permitieron seguirse recuperando desde la casa.

Sin embargo, durante el último fin de semana, Yeferson Cossio estuvo presente en una fiesta que tuvo una duración de tres días, ingirió alcohol y en la tarde noche de este 7 de enero informó que nuevamente se encuentra hospitalizado.

Así fue como Yeferson Cossio confirmó que tuvo que volver a ser hospitalizado de emergencia

Sobre las 5:00 de la tarde de este miércoles, Yeferson Cossio subió una foto en la que mostró que se encontraba en una camilla y que tenía electrodos en su pecho.

"Desde ayer (martes 6 de enero) me volvieron a hospitalizar", escribió el reconocido influencer paisa.

Además, Yeferson Cossio indicó que a las 8:00 de la noche, en una transmisión en vivo, revelará nuevos detalles de su estado de salud.

Los seguidores de Yeferson Cossio ya habían explicado preocupación por su estado de salud

En el momento en el que Yeferson Cossio compartió videos de la última fiesta en la que estuvo presente, varios de sus internautas se mostraron en desacuerdo y le pidieron responsabilidad.

Y es que, de acuerdo con lo que explicó el creador de contenido, su problema en el corazón se generó por los malos hábitos de sueño y manejo del estrés y la sobrecarga laboral.

"Cuídese", "¿qué pasó con la recuperación? y "¿en qué quedó el problema del corazón?", fueron algunos de los mensajes que recibió Yeferson Cossio tras el festival al que asistió en Cartagena.

 

