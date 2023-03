Shakira no se detiene: filtran letra de nueva canción contra Piqué: “Quedó con ganas de más”

Shakira parece no superar su separación de Gerard Piqué y lejos de no volver a mencionarlo, la artista colombiana ya suma cuatro canciones que van directamente dedicadas para el exfutbolista español. En las últimas horas se conoció que la barranquillera prepara nuevos dardos musicales en contra del padre de sus dos hijos.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue una de las frases que lanzó Shakira en su colaboración con Bizarrap que fue dedicada a su expareja. Una canción que rompió varios récords de reproducciones en todas las plataformas digitales y que le ha dado pie a la colombiana de continuar lanzando dardos contra Piqué.

La artista colombiana estrenó en enero pasado el tema "BZRP Music Session #53", en el que se refiere expresamente al exfutbolista y su actual pareja, la española Clara Chía. En cuestión de horas, la pieza ya había sido escuchada más de 30 millones de veces e incendió las redes sociales.

"Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista", declaró Shakira a la cadena mexicana Televisa en las últimas horas.

Así como lo ha mencionado la propia artista, a lo largo de sus últimas canciones se ha escuchado su desahogo contra la situación que vivió con su expareja Gerard Piqué, quien le fue infiel en varias oportunidades, según mencionaron medios internacionales.

Nueva canción contra Gerard Piqué

Pues Shakira no quiere quedarse con ‘Monotonía’, ‘Te Felicito’, ‘Session #53’ y ‘TQG’ y nuevamente se ha filtrado una parte de la canción que lanzaría en las próximas semanas junto al colombiano Manuel Turizo.

Tal y como aseguró el reguetonero colombiano en el programa 'Los Moluscos TV', un canal de YouTube especializado en celebrities, la canción junto a Shakira ya está lista y este fin de semana se llevaría a cabo la grabación del video del tema que se llamará: Copa Vacía.

"No he querido decir nada a nadie porque en realidad el tema no es mío, es de ella. Shakira es quien decide el momento en el que lo quiere sacar y yo no puedo dar fecha, ni día ni el mes", dijo Turizo.

Lo que sí es cierto es que ya la canción está terminada e incluso se filtró parte de la letra que diría textualmente: "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", frase que los usuarios relacionan con Piqué.