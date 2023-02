"Era muy intensa y controladora": revelan las razones por las que Piqué se desenamoró de Shakira

La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dejando de que hablar en el mundo de la farándula, puesto que en las últimas horas se dio a conocer las posibles causas por las que se presentó la separación de las celebridades, dejando al descubierto las acciones de la cantante barranquillera.

En la actualidad todavía hay algunos acontecimientos que no se han dado a conocer de lo que fue la relación del exjugador del Barcelona y la cantante colombiana, los cuales fueron los culpables de la fractura de la relación de más de 10 años, puesto que al parecer el español se cansó de las actitudes de Shakira a lo largo de su relación.

Según dio a conocer ‘Vanitatis’, Gerard Piqué estaba cansado de las actitudes de la colombiana dentro de la casa, asegurando que su intensidad y su control fueron las principales causas que el defensa central cogiera los ‘malos pasos’.

“Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas", aseguró el medio en mención.

Además, confirmaron que a Gerard Piqué y al círculo cercano del exjugador les importa muy poco las canciones de la cantante, puesto que aseguran que no es verdad que el español haya buscado a la colombiana para volver como pareja.

“No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, porque aseguran que no es cierto”, aseguró el medio en mención en diálogos con un amigo de Piqué.

¿Cómo se tratan las celebridades en la actualidad?

Por otro lado, el medio en mención divulgo que la relación entre Shakira y Piqué es bastante complicada en la actualidad, puesto que se la pasan discutiendo frecuentemente por el trato que reciben los niños.

“Ahora discuten continuamente por el trato que reciben los niños y se ponen ‘trampas’ el uno al otro. Piqué no quiere que Shakira se entere de que su madre, Montserrat Bernabeu, lleva a veces a sus nietos a las extraescolares. Así que hay días que sale de casa con los pequeños, aparca unos metros más alejados de la vivienda de su ex y hace el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira”, aseguró el medio en mención.