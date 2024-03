¿Shakira le dedicó canción a su nuevo amor?: video y letra de 'Nassau', sencillo inédito

Shakira ha generado gran expectativa desde el pasado 15 de febrero, día en el que anunció su duodécimo álbum de estudio: 'Las Mujeres Ya No Lloran'. La artista barranquillera, de 47 años, presentará nueve canciones inéditas y ya dio un adelanto de 'Nassau'. La estrofa que reveló la ganadora de tres Premios Grammy dio mucho de qué hablar, pues podría tratarse de una dedicatoria a un nuevo amor.

'Shaki' ha trabajado incansablemente en 'Las Mujeres Ya No Lloran', que será lanzado el próximo viernes 22 de marzo. Recordemos que su último álbum databa del 2017, año en el que publicó 'El Dorado'. A la atlanticense se le ha visto preparando el baile que acompañará esta producción musical, ya que tiene pensado hacer un tour mundial, que sería el primero en seis años. "Será la gira de mi vida", dijo la intérprete nacida en 'la Arenosa'.

El inminente álbum consta de 16 canciones, de las cuales el mundo ya tuvo la oportunidad de conocer siete:

Sin embargo, sorprenderá a sus seguidores con nueve sencillos desconocidos, de los cuales cuatro son estrictamente de su autoría:

Nassau es el nombre en inglés de la capital de las Bahamas, lugar donde Shakira tiene una casa y ciertas inversiones, las cuales hicieron parte de la demanda que le impuso la Hacienda de España. Fue una gran inspiración en sus inicios musicales y fue ahí donde vivió con su primer amor, Antonio de la Rúa.

"Decidí grabar en un estudio legendario, por donde pasó Bob Marley, Led Zeppelin y The Cure (...) Después de pasar por allí, quise investigar un poco y con cada nuevo álbum regresaba... Hasta que un día decidimos comprar una casa aquí y establecernos", le dijo a dijo Susana Giménez, hace más de dos décadas.

Pues bien, Shakira adelantó una parte de la letra de la canción, la cual está inspirada en el género 'afrobeat':

Yo que había prometido que nunca más volvería a querer

Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel

Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado,

pero ¿qué hago? Me gustas demasiado

