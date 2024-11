El gran debate de la Casa de Los Famosos Colombia: segundo grupo de aspirantes

A las 2:30 p.m. de este 15 de noviembre de 2024 inicia el debate de La Casa de Los Famosos Colombia, allí vemos a los seis aspirantes al lado de Luz Ángela Tobón, quien será la moderadora de la dinámica.

Emiro Navarro, Valentino Lazaroh, Indio Nasa, Ovidio Asprilla, Ricardo Montoya y Julián Campos se preparan para empezar con las preguntas del público.

¿Quién logrará convencer al público? Es importante que los televidentes voten ya que ellos serán quienes decidirán quien ingresará al show.

Respuestas inquietantes por parte de los aspirantes de La Casa de Los Famosos

Los seis aspirantes respondieron por qué debían ser ellos quienes ingresaran al reality. Valentino por su lado reveló que disfruta hablar de los demás entonces mantendrá muy bien informado al público de los secretos del resto de sus compañeros.

Emiro lo contradijo al mencionar que él no habla de nadie más, disfruta hacer reír al público y eso es lo que verán los televidentes si le dan la oportunidad de ingresar. Ricardo también respondió diciendo que al ser mentalista podría descubrir lo que piensan sus compañeros y dejar en evidencia sus secretos.

Ovidio aclaró que no quería ser "más de lo mismo", por lo que se mantendrá tranquilo y sereno ante la competencia. Julián Campos mencionó que no es su primera vez en un reality pero si su primera vez en Colombia por lo que espera que el país le de una oportunidad. Por último, 'Indio Nasa' habló de su propuesta al ser tan diferente a todos sus compañeros, relató que viene de zonas de las que poco se habla en Colombia así que espera que puedan conocerlo al ser muy diferente a lo que "se acostumbra a ver en televisión".

Secretos de cada aspirante a La Casa de Los Famosos

Ricardo Montoya, mentalista, intenta descifrar lo que cada aspirante esconde y hace preguntas sobre temas que nadie esperaba.

Julián Campos responde si tendría algún acercamiento con hombres, sobre esto dice que desde siempre ha tenido claro que le gustan las mujeres, razón por la cual no consideraría a un hombre.

Ricardo le pregunta a Ovidio si considera que realmente "dejó de ser de pueblo" ya que siente que él está nervioso al afirmar que dejó de serlo. Ovidio aclara que lleva muchos años viviendo en la capital de Colombia por lo que realmente siente que superó su vida en el pueblo del que proviene.

La siguiente pregunta fue dirigida a Julián Campos, quien es casado y asegura no estar interesado en tener un vínculo amoroso con alguien, sin embargo, dijo que "nunca se sabe qué pueda pasar". Valentino no pudo quedarse callado y opino que no podía ni siquiera dejar esa posibilidad abierta ya que si estaba casado simplemente no podía tener algo con alguien más.

Además, reveló que mantiene una relación abierta con su novio y que los dos tienen claro que pueden involucrarse con más personas porque es el acuerdo que tienen en su relación.

La verdad salió a la luz y Julián Campos no se quedó callado

Julián respondió a Valentino sin pelos en la lengua y le dijo que "quienes ahora llaman a su relación "relación abierta" no es más que un término 'barato' de que son pu***".

Los aspirantes se sorprendieron de su comentario pero Valentino respondió de inmediato diciéndole que al superar los 30 años se notaba que tenía un pensamiento distinto y que debía informarse más sobre este tipo de temas que no tienen que ver con lo que él menciona.

Julián aclaró que no tiene intenciones de ser infiel pero que prefiere dejar esa posibilidad en el aire para que no vuelva a pasar lo que sucedió en la temporada pasada con Nataly Umaña y Miguel Melfi.

Sin duda, los aspirantes tienen mucho por decir, el debate es un ejercicio para que el público los conozca mejor y pueda decidir por quién votar.

Los resultados se revelarán el domingo 17 de noviembre de 2024 y en esta fecha se sabrá quién es el nuevo integrante oficial de La Casa de Los Famosos Colombia.