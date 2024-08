Silvestre Dangond hizo una fuerte confesión sobre su relación con las drogas y el alcohol

Para nadie es un secreto que Silvestre Dangond es uno de los cantantes más importantes del género vallenato, esto teniendo en cuenta la gran trayectoria musical que ha tenido el guajiro en los últimos años, lo cual lo ha puesto en uno de los lugares más significativos de la industria musical a nivel nacional e internacional.

En las últimas horas, Silvestre Dangond volvió a ser noticia, esto luego de que confesara la difícil batalla que tuvo que vivir con el alcohol y las drogas después de sus conciertos, los cuales pusieron en riesgo la carrera musical del guajiro y su vida familiar.

Confesión de Silvestre Dangond sobre las drogas y el alcohol

En conversaciones con Jorge Pabón, más conocido como ‘Molusco’, Silvestre Dangond aseguró que consumía este tipo de sustancias al momento de finalizar sus shows, más no lo hacía mientras se presentaba, como mucha gente lo insinuó en su momento y por los cual le llovieron críticas al cantante de música vallenata.

“Yo jugué mucho con el tema de la droga y no le di importancia. Sentí que la dominé en su momento. Fui más inteligente que la droga. Era pasajera. Y mucha gente me juzgaba. Cuando me decían que estaba drogado, no lo estaba (…) Me gustaba drogarme después de los conciertos, después de que saliera del compromiso, comenzaba mi rumba. Yo jugué con ese tema muchas veces”, aseguró Silvestre Dandong.

Además, afirmó que el consumo de estas sustancias hizo que tuviera problemas en su vida personal, dejando claro que su batalla más importante era con el alcohol y no con las drogas, pues tenía un control sobre ellas.

“Llegó un momento en el que entré en un conflicto interno. Me despaché muy fuerte y empezó a hacer lo suyo, la droga y el alcohol, aunque he tenido más problema con el alcohol que con la droga (…) Llegó un momento en el que me quería hacer daño. Le daba y le daba para que me pasara algo. Me descontrolé, me engordé, tuve momentos de abstinencia que no me dejaba salir de ese infierno. Cuando el cuerpo te pide sin querer, estás jodido. A mí me pasó. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay y me fue de maravillas, pero volví y caí”, añadió el cantante.

Silvestre Dangond contó como superó su adicción al alcohol y las drogas

Por último, Silvestre contó detalles de cómo pudo superar esta adicción, afirmando que vivió momentos muy duros para poder superar, pero logró sobresalir de esta crisis, haciendo que la actualidad esté viviendo un momento de felicidad junto a sus hijos y sus seres queridos.

“No me arrepiento de eso, para nada, porque si no hubiera vivido eso, no estaría viviendo la mejor etapa de mi vida y la estoy viviendo porque disfruto más el tiempo. No vivo la vida acelerada, con el acelere no disfrutas las cosas valiosas”, finalizó.