Silvestre Dangond tomó radical decisión con relación a su carrera musical: inesperada

Durante las últimas horas, Silvestre Dangond se ha convertido en una de las tendencias más importantes del país, esto teniendo en cuenta la gran noticia que entregó el cantante vallenato y que de una u otra manera ilusiona a todos sus seguidores, quienes volverán a recordar los inicios del cantante guajiro.

RELACIONADO Silvestre Dangond hizo una fuerte confesión sobre su relación con las drogas y el alcohol

Por medio de su cuenta de Instagram, Silvestre Dangond dio a conocer a todos sus seguidores que tras varios años por distintos caminos, volverá a tocar a con Juancho De la Espriella, acordeonero reconocido en Colombia y que fue estuvo con el cantante vallenato en sus inicios en la industria musical colombiano.

Silvestre Dangond anunció reencuentro con Juancho De la Espriella

“No sé cómo explicarles esto… pero lo más bonito es que es real, es genuino, el sentimiento de ir a encontrarme con mi excompañero musical de toda la vida. Independientemente de que nos hayamos separado, seguimos atados, quiero hacerlos partícipes de todo esto”, fueron las primeras palabras del Silvestre Dangond.

Además, el cantante dejó claro que este reencuentro es gran parte por todos los aficionados, quienes fueron los que hicieron que cada uno de los artistas tuviera un crecimiento importante en su carrera, para que luego de unos años volvieran a coger su acordeón y su guitarra para componer más canciones.

RELACIONADO Así celebró Silvestre Dangond el título del Bucaramanga en pleno concierto

“Porque ustedes nos dieron el reconocimiento, el estatus, ustedes nos regalaron los aplausos, y esos aplausos nunca fueron en vano, estoy seguro de que esos aplausos se van a ver retribuidos en amor, en mucho amor, ustedes se lo merecen, me alegra que me voy a encontrar a mi amigo. Han pasado muchos años de no trabajar con él, pero les cuento que la experiencia de hacer canciones, hacer arreglos volvió, yo volví a coger mi guitarra y él con su acordeón, volvimos a lo de antes exactamente igual”, finalizó.

Reacción de los seguidores de Silvestre Dangond tras la inesperada decisión

Ante la decisión que tomó Silvestre Dangond, los seguidores del cantante vallenato llenaron la publicación de mensajes, dejando ver su felicidad por la dupla que se volvió a juntar en el género vallenato y que espera que vuelva a ser un éxito.

“La mejor pareja musical”, ¡¡¡“Lo mejor ha vuelto...!!!”, “Excelente. Gracias por esto”, “Magia de La Espriella Magia.”, “vamos con toda”, “sin duda uno de los mejores duos del vallenato en Colombia, gracias, Silvestre”, “Juancho gracias por cumplirnos este sueño”, fueron algunas palabras de los seguidores.