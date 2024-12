Spotify Wrapped 2024: estos fueron los artistas más escuchados en Colombia

El reguetón sigue siendo el rey indiscutible en las listas de reproducción de Spotify Colombia. A pesar de la creciente diversidad musical y el surgimiento de nuevos géneros, el ritmo urbano continúa dominando las preferencias del público colombiano.

Y es que desde este 4 de diciembre, Spotify desveló su esperado Wrapped 2024, una retrospectiva anual que revela las tendencias musicales más destacadas del año.

En Colombia, la plataforma de streaming volvió a sorprender con datos que reflejan la diversidad y el dinamismo de la escena musical nacional.

Los artistas más escuchados en 2024: Spotify

Una vez más, el artista paisa Feid se consolidó como el rey del reggaetón colombiano. Sus pegadizos ritmos y letras románticas cautivaron a millones de oyentes, colocándolo en lo más alto de las listas de reproducción.

Canciones como "Luna" y "Sorry 4 That Much" se convirtieron en verdaderos himnos, sonando en fiestas, radios y plataformas digitales.

El género urbano continúa dominando la escena musical colombiana. Artistas como Bad Bunny, Karol G y Maluma siguen siendo referentes indiscutibles, demostrando su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y conectar con el público.

La colaboración entre Bad Bunny y Feid en "Perro Negro" fue uno de los grandes éxitos del año, consolidando la amistad y el talento de ambos artistas.

Foto: @feid en Instagram.

Los cantantes más escuchados de Colombia:

Feid Bad Bunny Blessd Karol G Myke Towers Ryan Castro Anuel AA Maluma Rauw Alejandro J Balvin

Canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024: