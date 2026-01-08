"No me saquen": famoso influencer ingresará a La Casa de los Famosos Colombia 2026

El país entero se está preparando para ver la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, el exitoso reality del Canal RCN que promete ser una de las temporadas más contundentes y polémicas por la popularidad de sus participantes.

Por esto, el ‘Jefe’ no ha dejado de dar sorpresas ya que, en las horas más recientes, se reveló el nombre del nuevo integrante que ahora hace parte del selecto grupo de famosos que se sumarán y vivirán juntos a partir del próximo lunes 12 de enero.

Nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia

Se trata del influencer y creador de contenido Valentino Lázaro, quien ha obtenido una amplia popularidad en los meses más recientes al protagonizar un sin fin de polémicas tras comentar algunos de los hechos más insólitos que se desarrollaron durante la segunda temporada del exitoso reality, entre otras polémicas de la farándula nacional.

Pese a las amplias especulaciones, por parte de cientos de internautas, el hombre reveló la gran novedad para sus fanáticos, quienes expresaron con anterioridad su gran anhelo por verlo en dicho formato.

Este anuncio no solo se hizo por medio de redes sociales ya que la revelación se realizó en medio de la más reciente rueda de prensa que fue presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que algunos de los más fieles fanáticos del programa manifestaron sentir emoción ante la presencia del creador, quien ha sido catalogado como una de las figuras públicas más polémicas en la actualidad.

“Este insoportable viene acá para que se unan todos los fandoms que me odian y me saquen la primera semana. Yo jamás haría redes sociales, yo jamás hablaría mal de otra persona en redes sociales, yo jamás criticaría una infidelidad en redes sociales y yo jamás me colgaría del contenido de una amiga en redes”, manifestó el hombre.

Nuevos espacios en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el ‘Jefe’ ya reveló imágenes inéditas de los nuevos espacios dentro de las instalaciones de la casa. Los famosos contarán con novedosas zonas para esta temporada como las habitaciones calma y tormenta, más espacio en los baños, una sala al mejor estilo animal print, zonas de juego en la terraza, entre otras.