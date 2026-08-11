"Necesitamos tejas, tablas y colchonetas”: clamor en Chocó al Gobierno tras terremoto

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, dejó un panorama crítico en varias regiones del país.

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En Quibdó, barrios como Nicolás Medrano fueron epicentro de la tragedia, con edificios colapsados y familias atrapadas bajo los escombros. El último reporte oficial habla de nueve personas fallecidas y 116 heridas en el departamento.

La personera municipal, Joana Cuero, advirtió que las viviendas presentan grietas que las hacen inhabitables y que los deslizamientos de tierra —24 en total— mantienen incomunicada la zona.

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Ayuda urgente para traslado de pacientes en Chocó

“Necesitamos tejas, techos, tablas y materiales de construcción para recuperar rápidamente las casas, además de kits de aseo, colchonetas y carpas”, señaló. También pidió apoyo urgente para el traslado de pacientes, entre ellos una joven embarazada de 17 años con embarazo de alto riesgo.

Las comunidades afectadas reclaman al Gobierno nacional y departamental que la ayuda llegue con rapidez. La falta de fluido eléctrico y las vías bloqueadas por derrumbes complican la atención de la emergencia.

La personera insistió en que las familias indígenas, cuyas viviendas son principalmente de madera, requieren materiales básicos para reconstruir lo perdido.

Además, los damnificados piden insumos médicos y apoyo logístico para evacuar a los pacientes graves, pues el municipio carece de atención hospitalaria de segundo nivel. “Es un llamado de urgencia para que las autoridades actúen de inmediato”, expresó Cuero.

Siguen buscando vidas bajo los escombros

En Quibdó, los socorristas interrumpen constantemente el trabajo de las retroexcavadoras para escuchar posibles señales de vida bajo los escombros. Los habitantes, como Alex y Dixon, relataron cómo lograron escapar de un edificio de cuatro pisos que colapsó en segundos, dejando niños y mujeres atrapados.

El tiempo es ahora el recurso más valioso: la remoción de escombros se convierte en la prioridad para salvar vidas. Los afectados, que han perdido todo lo material, esperan que la solidaridad nacional se traduzca en acciones concretas del Gobierno para atender la emergencia y garantizar condiciones mínimas de dignidad.