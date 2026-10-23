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Video | Detrás de cámaras: así compone Feid algunos de sus éxitos musicales

El artista paisa fue confirmado como uno de los headliners del Megaland Bacano el próximo 20 de noviembre en Bogotá.

Video | Así compone Feid algunos de sus éxitos musicales
Foto: @clubfeid en Instagram

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
05:29 p. m.
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Salomón Villada, conocido artísticamente como Feid o 'Ferxxo', vive actualmente uno de los momentos más exitosos de su carrera musical después del lanzamiento de su último álbum 'El club de las 19 flores' en el que la canción 'Paradixe' ha ocupado los primeros lugares de las principales listas de música a nivel global.

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A pesar de que sus canciones pertenecen al género musical reggaetón, que en su mayoría se compone de un patrón de ritmo repetitivo, Feid ha tratado de innovar e incorporar nuevos sonidos para marcar su propio sello. Una de las características del artista paisa es que ha incursionado en la composición de los sonidos y la producción de sus canciones, llegando incluso a lanzar un álbum 100% producido por él.

Así compone Feid algunos de sus éxitos musicales

Recientemente, en un live en la plataforma TikTok, 'Ferxxo' hizo un adelanto de su próxima propuesta musical, que será el tercer álbum de su proyecto 'EL GREEN PRINT': La Saga, que incluirá cuatro álbumes, de los cuales dos ya fueron lanzados; el tercero de ellos llevará por nombre 'Babyxita Mor' que será en conjunto con el artista puertorriqueño Álvaro Díaz, con quien Feid ya tiene varias colaboraciones.

En el live, Feid le mostró a sus seguidores un poco del proceso creativo de una de sus canciones, en donde se logra ver cómo escoge la letra de la canción a partir del ritmo que ya fue producido y repite en varias oportunidades varias frases y sonidos hasta lograr la combinación de palabras esperada.

Aunque la fecha oficial del lanzamiento del álbum no ha sido informada, los fanáticos aseguran que la producción ya está a punto de finalizar y es muy probable que salga al público durante el mes de noviembre o incluso en los últimos días de octubre.

¡Feid vuelve a Bogotá! Será el headliner del Megaland Bacano 2026
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Feid llegará a Bogotá para el Megaland Bacano

El próximo 20 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá se llevará a cabo una edición más de Megaland, el festival de radio más importante del país, y en los últimos días Feid fue anunciado como 'headliner' siendo uno de los artistas más importantes del país actualmente.

Megaland Bacano 2026 contará con la presentación de más artistas como Blessd, Aria Vega, Farruko, Pipe Bueno, entre otros, en lo que promete ser uno de los festivales más exitosos e importantes del año en Colombia.

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