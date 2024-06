La inesperada reacción de Alfredo Redes al conocer el fallecimiento de Omar Geles

Para nadie es un secreto que el fallecimiento de Omar Geles fue un duro golpe para el folclor colombiano, pues el vallenato era uno de los juglares de la música vallenata en territorio nacional, ya que era el autor de varias canciones que se han convertido en himnos a nivel mundial.

A pesar de que su muerte ya se presentó hace varias semanas, los concursantes de la Casa de los Famosos no tenían conocimiento del fallecimiento del cantautor colombiano, puesto que no tenían ningún tipo de relación con lo que estaba sucediendo afuera de la casa, además no tenían contacto con medios de comunicación.

Inesperada reacción de Alfredo al enterarse el fallecimiento de Omar Geles

Uno de los participantes que se enteró durante las últimas horas del fallecimiento de Omar Geles fue Alfredo Redes, quien salió de la Casa de los Famosos el pasado domingo 16 de junio, y que quedó confundido tras la noticia de la partida del cantante vallenato el pasado 21 de mayo.

La noticia la recibió el cartagenero en medio de una entrevista con la Mega Colombia. Allí, los locutores le informaron al creador de contenidos que el Omar Geles había fallecido mientras él estaba dentro de la Casa de los Famosos, lo que hizo que Alfredo quedara sorprendido por la partida del acordeonero.

En medio de la fuerte noticia, Shirry y Andrea Silva (locutores), revelaron que el día que el Jefe despertó a los concursantes con una canción de Omar Geles fue precisamente por el fallecimiento del acordeonero, la cual ocurrió en horas de la noche del 21 de mayo.

Así fue el reencuentro entre Alfredo y Culotauro

Sin duda alguna, el paso de Alfredo Redes por la Casa de los Famosos Colombia también le dejó grandes amistades. Uno de ellos fue Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, con quien compartió varios momentos hasta que este último quedó eliminado.

Tras salir de la Casa de los Famosos, el creador de contenido, Alfredo, tuvo un emotivo reencuentro con Culotauro que generó furor en redes sociales.

Según se dio a conocer en una cuenta de fanáticos de la casa, Alfredo y Camilo se reencontraron en un hotel donde tuvieron un momento donde se abrazaron y compartieron risas. No obstante, Alfredo también se reencontró con otros compañeros del Team Papilla y familiares de este mismo equipo.