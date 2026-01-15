CANAL RCN
Tendencias

Polémicas declaraciones de Giovanny Ayala: ¡Contó razón por la que no fue al homenaje de Yeison Jiménez!

Giovanny Ayala explicó por qué no asistió al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena y sus declaraciones, en las que calificó el evento como un “circo”, desataron polémica.

Giovanny Ayala y Yeison Jiménez
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

enero 15 de 2026
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ausencia de Giovanny Ayala en el homenaje de despedida a Yeison Jiménez no pasó desapercibida.

Mientras decenas de artistas de la música popular se reunieron en el Movistar Arena para rendir tributo al intérprete fallecido, el cantante llanero fue uno de los grandes ausentes, situación que generó preguntas entre seguidores y colegas.

El discurso que rompió corazones: Así se despidió Jhon Álex Castaño de Yeison Jiménez
RELACIONADO

El discurso que rompió corazones: Así se despidió Jhon Álex Castaño de Yeison Jiménez

En un primer momento, se conoció que Ayala tenía compromisos artísticos durante el fin de semana de Reyes. Sin embargo, en las últimas horas decidió explicar con mayor detalle las razones de su ausencia, y sus palabras no tardaron en generar polémica.

“Un circo al que yo no quise ir”: Giovanny Ayala

A través de un video publicado en sus redes sociales, Giovanny Ayala habló del homenaje y utilizó un tono crítico que encendió la discusión.

El gran gesto que tendrá Luis Alfonso con trabajadores de Yeison Jiménez: así lo anunció
RELACIONADO

El gran gesto que tendrá Luis Alfonso con trabajadores de Yeison Jiménez: así lo anunció

“Un amigo ayer me dijo que el circo había llegado a Bogotá. Me puse a averiguar dónde estaba el circo, pero estaba en el Movistar Arena, y yo dije ¿cómo? Pues allá estaba el circo, al que yo no quise ir”, expresó.

El artista explicó que su decisión no fue improvisada y que estuvo marcada por experiencias pasadas. “Un circo al que yo no quise ir porque ya en una ocasión, en la despedida del maestro Darío Gómez, pasaron muchas cosas desagradables”, añadió.

Críticas a colegas y al formato del homenaje

En su mensaje, el cantante de Granada, Meta, también arremetió contra algunos de sus compañeros de la música popular que sí asistieron al evento. Según Ayala, varias actitudes dentro del homenaje no correspondían al momento de duelo.

Yeison Jiménez lidera el top 50 de Spotify en Colombia: estas son sus canciones más escuchadas
RELACIONADO

Yeison Jiménez lidera el top 50 de Spotify en Colombia: estas son sus canciones más escuchadas

“Parecía una feria de Carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando y saltando, buscando protagonismo”, afirmó. Además, cuestionó la selección de canciones y el comportamiento de algunos artistas en tarima, señalando que, a su juicio, primó la búsqueda de atención mediática.

“¿Qué es eso por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui”, concluyó Ayala en el video, palabras que rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones.

Mientras algunos respaldaron su postura, otros consideraron que sus declaraciones fueron innecesarias en medio del dolor por la partida de Yeison Jiménez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

Alzate recordó cuando Yeison Jiménez vivió en su casa: "No habían escenarios ni fans"

Tecnología

¿Qué debe saber antes de comprar un celular en 2026? Estos son los factores que debe seguir

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobernadores y alcaldes piden suspender decreto de emergencia económica: carta de Asocapitales llegó a la Corte

En paralelo, la Federación Nacional de Departamentos adelantó una reunión este jueves con más de 16 gobernadores para analizar las finanzas regionales.

Dólar

Dólar hoy en Colombia cambió la tendencia en el cierre del 15 de enero y sigue en mínimos de varios años

El dólar cerró al alza en Colombia este jueves 15 de enero, en medio de un rebote técnico, aunque los analistas advierten que la tendencia bajista se mantiene.

María Corina Machado

María Corina Machado ya habló con Donald Trump en la Casa Blanca: ¿Qué se dijeron?

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos