Polémicas declaraciones de Giovanny Ayala: ¡Contó razón por la que no fue al homenaje de Yeison Jiménez!

La ausencia de Giovanny Ayala en el homenaje de despedida a Yeison Jiménez no pasó desapercibida.

Mientras decenas de artistas de la música popular se reunieron en el Movistar Arena para rendir tributo al intérprete fallecido, el cantante llanero fue uno de los grandes ausentes, situación que generó preguntas entre seguidores y colegas.

En un primer momento, se conoció que Ayala tenía compromisos artísticos durante el fin de semana de Reyes. Sin embargo, en las últimas horas decidió explicar con mayor detalle las razones de su ausencia, y sus palabras no tardaron en generar polémica.

“Un circo al que yo no quise ir”: Giovanny Ayala

A través de un video publicado en sus redes sociales, Giovanny Ayala habló del homenaje y utilizó un tono crítico que encendió la discusión.

“Un amigo ayer me dijo que el circo había llegado a Bogotá. Me puse a averiguar dónde estaba el circo, pero estaba en el Movistar Arena, y yo dije ¿cómo? Pues allá estaba el circo, al que yo no quise ir”, expresó.

El artista explicó que su decisión no fue improvisada y que estuvo marcada por experiencias pasadas. “Un circo al que yo no quise ir porque ya en una ocasión, en la despedida del maestro Darío Gómez, pasaron muchas cosas desagradables”, añadió.

Críticas a colegas y al formato del homenaje

En su mensaje, el cantante de Granada, Meta, también arremetió contra algunos de sus compañeros de la música popular que sí asistieron al evento. Según Ayala, varias actitudes dentro del homenaje no correspondían al momento de duelo.

“Parecía una feria de Carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando y saltando, buscando protagonismo”, afirmó. Además, cuestionó la selección de canciones y el comportamiento de algunos artistas en tarima, señalando que, a su juicio, primó la búsqueda de atención mediática.

“¿Qué es eso por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui”, concluyó Ayala en el video, palabras que rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones.

Mientras algunos respaldaron su postura, otros consideraron que sus declaraciones fueron innecesarias en medio del dolor por la partida de Yeison Jiménez.