El gran gesto que tendrá Luis Alfonso con trabajadores de Yeison Jiménez: así lo anunció

El mundo de la música popular colombiana vivió este miércoles 14 de enero una jornada marcada por el dolor, pero también por la solidaridad en honor a Yeison Jiménez.

En el Movistar Arena, miles de personas se reunieron para rendir el último homenaje al cantante de música popular, considerado uno de los máximos exponentes del género y cuya muerte enluta al país entero.

El artista falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo, cuando viajaba desde Duitama hacia Medellín para cumplir con una nueva presentación.

En el siniestro murieron seis personas, entre ellas integrantes de su equipo de trabajo, según confirmó Medicina Legal. La noticia sacudió no solo a sus seguidores, sino también al gremio musical, que perdió a una de sus figuras más queridas.

Luis Alfonso y un gesto que conmovió en medio del homenaje

Durante el emotivo acto de despedida, Luis Alfonso hizo una confesión que no pasó desapercibida y que fue recibida con aplausos por los asistentes.

El cantante reveló que varios trabajadores del equipo de Yeison Jiménez quedaron sin empleo tras la tragedia y anunció una iniciativa para apoyarlos.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así lo hubiera querido él’”, afirmó en declaraciones a Pulzo.

Según explicó, la idea es integrarlos a su propio equipo de trabajo, como una forma de honrar la memoria de su colega y amigo.

Artistas unidos para despedir a Yeison Jiménez

El homenaje contó con la presencia de buena parte de los artistas más representativos de la música popular. En tarima estuvieron Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Alzate, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera y Andy Rivera, entre otros...

Este miércoles se sigue llevando a cabo el último adiós para Yeison Jiménez y parte de su equipo que perdieron la vida el pasado 10 de enero.