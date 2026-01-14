CANAL RCN
El discurso que rompió corazones: Así se despidió Jhon Álex Castaño de Yeison Jiménez

Jhon Álex Castaño despidió a Yeison Jiménez con un discurso cargado de recuerdos y dolor durante el homenaje en el Movistar Arena.

Yeison Jiménez y Jhon Álex Castaño
Foto: redes sociales e IG Yeison Jiménez

Noticias RCN

enero 14 de 2026
08:51 p. m.
El homenaje de despedida a Yeison Jiménez llegó a su cierre este miércoles en el Movistar Arena, en una jornada cargada de música, recuerdos y emociones.

Familiares, músicos y miles de seguidores acompañaron el último adiós no solo al artista, sino también a las otras cinco personas de su equipo que murieron en el accidente aéreo ocurrido el pasado sábado.

Durante el homenaje desfilaron por el escenario varios intérpretes del género, entre ellos Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Andy Rivera y Luis Alfonso, entre otros. Sin embargo, uno de los momentos más esperados y conmovedores fue el de Jhon Álex Castaño.

“Llegó a mi casa con una pantaloneta”: Jhon Álex Castaño

Castaño subió al escenario visiblemente afectado y, antes de cantar, compartió un recuerdo íntimo de sus inicios junto a Yeison Jiménez, un relato que estremeció al público.

“Llegó a mi casa un muchachito flaquito, con una pantaloneta, con un cuaderno lleno de letras en el sobaco, con ganas de cantar”, dijo con la voz entrecortada, evocando los primeros pasos de quien luego se convertiría en una figura nacional.

En medio de su intervención, el artista también agradeció a la familia de Yeison, destacando el legado humano que dejó más allá de la música. “Hoy le quiero dar gracias a doña Lucy, a Lina, por este regalo que nos dejaron”, expresó.

Un brindis, la música y una despedida sentida

Castaño llamó la atención horas atrás pues, pese a llevar un tiempo sin beber y estar en celibato, decidió romper esa regla por el dolor que le causó la muerte de su amigo. en el Movistar Arena también brindó.

“Creo que no tengo ni mucha parla pa’ decir hoy, pero este me lo tomo por ti, parcerito, y por todos ustedes”, afirmó antes de alzar una copa, brindar y dejarla sobre el escenario.

Acto seguido, interpretó Amanecí contento, canción que fue coreada por el público entre lágrimas, abrazos y aplausos.

