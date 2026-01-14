CANAL RCN
Yeison Jiménez lidera el top 50 de Spotify en Colombia: estas son sus canciones más escuchadas

El país entero se ha unido para reproducir las canciones del cantante, quien hoy toma el primer lugar en la plataforma de streaming.

Foto: Canal RCN y AFP
Noticias RCN

enero 14 de 2026
04:58 p. m.
La muerte de Yeison Jiménez ha generado un contundente impacto en la sociedad colombiana ya que el artista caldense no solo se convirtió en uno de los cantantes más importantes del género popular en el país, sino de Latinoamérica.

Por esto, su música ya se ha tomado las diferentes plataformas musicales en donde varios de sus más reconocidos éxitos han ingresado al primer puesto.

Yeison Jiménez lidera el top 50 de Spotify en Colombia

No cabe duda de que el pueblo colombiano se encuentra recordando a Yeison Jiménez por medio de su música por lo que las calles de las distintas ciudades del país se han vestido de luto para recordar también a su equipo de trabajo.

En el caso de Spotify, la música de Yeison Jiménez ha logrado posicionarse como la favorita dentro del top 50 en Colombia. En el primer lugar se encuentra su éxito ‘Destino final’ que es interpretada en compañía del cantante Luis Alfonso. Dicha colaboración ya posee más de 377 mil reproducciones y no es para menos, pues millones de fanáticos han exaltado la relación de su letra con el trágico acontecimiento que hoy enluta a todo el país.

En el tercer puesto se posiciona la canción ‘Por qué la envidia’ que ha sido considerada como una de sus mejores producciones y con la que logró saltar al estrellato en el año 2015. Con más de 255 mil reproducciones, esta canción se convirtió en un himno del caldense ya que en esta detalla cómo fue la historia de sus inicios y el arduo camino que tuvo que recorrer para convertirse en el número uno del género.

En el quinto, sexto y séptimo puesto se encuentran, de manera respectiva, otras canciones como ‘Mi venganza’, junto a Alzate, ‘MLP’ y ‘Ya no mi amor’. Estas tres suman más de 400 mil reproducciones en la plataforma.

El listado continúa ya que en el top 50 también entran otros de sus más grandes éxitos y colaboraciones como ‘Vete’, ‘Aventurero’, ‘Gauro’, ‘Hasta la madre’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘El mejor’, ‘Qué día es hoy’, ‘El mejor caballo’, ‘Vuelve y me pasa’, ‘Maldita traga’, ‘Un perro enamorado’, ‘Se acabó’ y ‘Tenías razón’.

Homenaje a Yeison Jiménez

Por otro lado, ya culminó la primera jornada del multitudinario homenaje que miles de bogotanos y demás artistas del género han protagonizado en honor al cantante fallecido y demás equipos de trabajo.

De esta manera, otro amplio grupo se encuentra preparándose para asistir a la segunda jornada que se realizará este miércoles 14 de enero, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

