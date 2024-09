Fuertes declaraciones de ex de Alfredo Redes: ¡Contó razones por las que terminaron!

La separación de Yulieth Almairo y Alfredo Redes, exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia, ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales.

Después de que Alfredo confirmara la ruptura con la madre de su hijo hace unas semanas, Yulieth decidió romper el silencio y compartir su versión de los hechos a través de sus redes sociales, dejando claro que está lista para dejar atrás esta etapa y seguir adelante con su vida.

Explosivas declaraciones de Yulieth Almairo

A través de su cuenta de Instagram, Yulieth expresó las razones que la llevaron a tomar la decisión de finalizar su relación de tres años con Alfredo Redes.

En un mensaje contundente, comentó: “Tres años de relación, tres años de infidelidades, traición, frialdad y soledad. Solo las personas que amo y me interesan conocen la verdadera historia. No voy a alimentar el chisme de gente que no tiene influencia en mi vida... única vez que hablaré de esto, y les digo, supérenlo”.

La exesposa de Alfredo no se guardó nada y agregó que la ruptura ya era definitiva. “¿Hasta cuándo? Alfredo tiene su pareja y yo la mía... Yo no me estoy ocultando, estoy viviendo mi romance libre y feliz, ¿por qué tendría que ocultarme?", aclaró ante las críticas que ha recibido por seguir adelante con su vida.

Yulieth también habló de infidelidad de Alfredo Redes

Yulieth también reveló que mientras ella dedicaba su tiempo y esfuerzo a su negocio, Alfredo y su familia estaban involucrados en "malas jugadas". En uno de sus mensajes más duros, confesó: “Mientras yo entregaba mi vida al restaurante, él estaba con otras mujeres”.

Yulieth ha sido clara: está enfocada en su bienestar y en el crecimiento de su negocio, y asegura que no necesita de ningún hombre para prosperar. "Mi negocio me ha costado mucho, y no me han regalado nada", afirmó, desmintiendo las críticas que la señalan como responsable del fracaso empresarial.