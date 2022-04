Cárcel para profesor que habría abusado a menor de cinco años en colegio de Bosa

El profesor de educación física del colegio Nuevo Chile, de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, señalado de abuso sexual contra un menor de cinco años, fue capturado por integrantes de la Sijín de la Policía en Usme.

La Fiscalía imputó al detenido el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

Sin embargo, tras el proceso de captura y judicialización, el cargo no fue aceptado por el procesado.

En contexto: En video: grupo de feministas incendiaron un colegio distrital en Bogotá

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a un profesor de educación física que habría abusado sexualmente de un niño de cinco años, en un colegio de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.

Según la investigación, realizada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual de la Seccional Bogotá; el docente habría aprovechado su condición de superioridad entre los estudiantes por el rol que ejercía, para realizar actos indebidos con el menor de edad en múltiples oportunidades.

La última agresión de este tipo, al parecer, ocurrió el pasado 17 de marzo.

Le puede interesar: Alias La Flaca sería la responsable de incendiar la fachada de colegio en Bosa

El presunto hecho de abuso sexual habría sido cometido por un profesor de educación física contra un menor de cinco años.

Este hecho desató una serie de protestas a las afueras del colegio distrital Nuevo Chile en la localidad de Bosa al sur de Bogotá.

Vea también: Vuelve y juega: profesor de música habría abusado de una estudiante de 14 años

La madre del menor de cinco años que habría sido abusado se pronunció y reveló lo que su hijo le contó:

Mami el profesor de educación física, él me toca la colita, y yo le dije, papi alguna otra parte, y él me dice que no, solo la colita, él me dice que no le diga a mi mamá.