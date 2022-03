Alias La Flaca sería la responsable de incendiar la fachada de colegio en Bosa

Un presunto hecho de abuso sexual que habría cometido un profesor contra un menor de cinco años sería el motivo que desató una serie de protestas a las afueras del colegio distrital Nuevo Chile en la localidad de Bosa al sur de Bogotá.

Durante este miércoles 23 de marzo, un grupo de feministas causaron daños a las instalaciones de la institución prendiendo fuego a la entrada de la escuela.

Las autoridades insisten en que integrantes de la autodenominada ‘Primera Línea’ se están infiltrando las protestas en Bogotá.

Señalaron que alias La Flaca era la responsable de propiciar la quema de la fachada de una la institución educativa, de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Tras la convocatoria de protesta pacífica de algunos padres por el presunto hecho de abuso sexual a un menor de cinco años en el colegio distrital de Bosa, por redes sociales comenzó a circular la invitación al caos:

La que quiera quemar que queme, la que no, que no estorbe.

Por su parte, Lucia Bastidas, concejal de Bogotá se pronunció al respecto:

Inicialmente, el plantón a las afueras del colegio estuvo pacífico hasta horas de la tarde, luego un grupo de violentos se infiltró y ocasionó daños a la infraestructura. Este colegio tiene varios casos de supuesto abuso sexual contra estudiantes.

Frente a la fachada de la institución fueron quemadas unas llantas. Esta situación genero miedo entre los estudiantes y empañó el reclamo que convocó inicialmente a los padres de familia.

El niño me dice: mami el profesor de educación física, él me toca la colita, y yo le dije, papi alguna otra parte, y él me dice que no, solo la colita, él me dice que no le diga a mi mamá.