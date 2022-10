Estas son las peticiones que el gremio de motociclistas compartirá con el Gobierno

Durante la mañana de este 12 de octubre el gremio de motociclistas se reunirá y luego, varios de sus representantes se encontrarán con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para analizar diversos temas que tienen preocupados a los conductores.

El precio del Soat y la dificultad para conseguirlo en el país, son algunas de las peticiones que durante el día expresarán líderes motociclistas al Gobierno Nacional.

“Nos están diciendo que puede subir hasta 1.200.000 – 1.200.000 y eso nos tiene muy preocupados”, señaló Miguel Forero.

Adicionalmente, el gremio también habla de una persecución por parte de las autoridades de tránsito, dicen que toda infracción termina con el vehículo inmovilizado.

“Aquí no se habla de seguridad, control, educación, seguridad vial, mejoramiento de malla vial, nivel de accidentalidad. No, aquí no se habla de eso, se habla de estigmatizar”, agregó Julián Forero.

Los temas que tratarán motociclistas con el Ministerio de Transporte

Por otro lado, proponer revisar el tema de las aplicaciones para transportar personas también en motocicletas, ya que un gran porcentaje de conductores sobreviven ejerciendo este trabajo.

“Gente que trabaja con su moto y que debe llevar el pan a su casa y que se está hablando de cómo los volvemos legales para que no tengan esa persecución”, añadió Miguel Forero.

Adicionalmente, como gremio y con líderes por ciudades, proponen articularse para mejorar conductas y disminuir accidentalidad.

“Así como los taxistas y los camioneros tienen derecho a una mesa con el presidente, nosotros los motociclistas ya somos un gremio muy importante a nivel Colombia y debemos estar ahí también”.

Finalmente, Julián Forero reconoció que “sabemos y somos conscientes de que debemos mejorar muchas cosas y eso es lo que queremos, proponer, generar campañas”.

El encuentro entre los motociclistas y el Ministerio de Transporte se llevará a cabo sobre las 11 de la mañana.

