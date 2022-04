Enfermera denuncia abuso en hospital psiquiátrico donde habrían violado a 17 pacientes

Después de conocerse la denuncia de un auxiliar de enfermería que habría abusado sexualmente a 17 pacientes de la unidad de Salud Mental del Hospital La Victoria al sur de Bogotá, sale a la luz otro caso de presunto abuso sexual en el mismo recinto.

Según dio a conocer la auxiliar de enfermería Andry Carolina Velandia en entrevista con RCN Mundo, un médico especialista la habría abusado sexualmente dentro de una de las oficinas del hospital. El presunto violador fue identificado como el doctor Efraín Puentes.

La auxiliar además denunció que la Fiscalía ha cometido varios errores en su caso. "En la audiencia la fiscal pidió las cámaras que no eran, del día que no era y de la hora que no era. En otra audiencia, la fiscal relató mal los hechos, yo puse en conocimiento esa situación, pero no se ha hecho nada”, señaló.

Al relatar los hechos, Velandia explicó que el médico la agarró a la fuerza, la besó, y con una de sus manos la tocó por dentro del uniforme sin su consentimiento.

“Todo sucedió por la supuesta perdida del celular de un paciente. Él me llama a su oficina, me da el celular y me dice que por recuperarlo se merecía un beso mío. Yo me niego, me abraza, me besa y me mete la mano al pantalón”, relató.

Por otro lado, indicó que le comentó el incidente a sus jefes, pero que estos hicieron caso omiso de la situación.

“Ellos hicieron caso omiso, nunca me preguntaron cómo fueron los hechos. Lo que hacen es que me sacan de mi servicio, me sacan del hospital y me mandan para un centro médico al barrio Libertadores”, resaltó.

Añadido a esto, la auxiliar también relató que ha sido contactada por la esposa y la mamá del medico especialista. “La esposa me dijo que yo qué relación tenía con él y la mamá me dice que yo estaba dañándole la carrera”.

Caso de abusos a pacientes psiquiátricas

En el mismo hospital, se conoció el caso de un auxiliar de enfermería que habría abusado sexualmente a 17 pacientes de la unidad de Salud Mental.

"El viernes (1 de abril) en la noche encontraron a uno de los enfermeros (Jorge Enrique Pérez Castro) en una habitación con cuatro pacientes, una de ellas estaba inmovilizada de pies y manos. Él supuestamente estaba en su hora de descanso, cuando escucharon gritar a una de las pacientes. La enfermera jefe llegó y encontró al enfermero escondido detrás de la puerta, y otra de las pacientes dijo que él le estaba haciendo sexo oral y cuando le levantaron la cobija, la mujer tenía la ropa interior bajo las rodillas y estaba más sedada de lo normal, no podía articular palabra", indicó una fuente del caso.

El hombre llegó a trabajar después de que se conocieran los hechos como si nada. Un vigilante del hospital le indicó que lo estaban buscando, a lo que este se fue del lugar y no se ha tenido más información sobre su paradero.