Auxiliar de enfermería habría violado a 17 pacientes de hospital psiquiátrico

Se conoció un fuerte caso de múltiples abusos sexuales que tuvieron lugar en la unidad de Salud Mental del Hospital La Victoria en la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá. Según reveló una fuente a RCN Mundo, un auxiliar de enfermería habría abusado de al menos 17 pacientes psiquiátricas, entre las cuales se encontraban varias menores de edad.

Este fue Identificado como Jorge Enrique Pérez Castro. Las familias de las víctimas al igual que trabajadores del lugar interpusieron las denuncias en su contra.

Una persona integrante del cuerpo médico del hospital reveló detalles sobre estos presuntos abusos sexuales.

"El viernes (1 de abril) en la noche encontraron a uno de los enfermeros (Jorge Enrique Pérez Castro) en una habitación con cuatro pacientes, una de ellas estaba inmovilizada de pies y manos. Él supuestamente estaba en su hora de descanso, cuando escucharon gritar a una de las pacientes. La enfermera jefe llegó y encontró al enfermero escondido detrás de la puerta, y otra de las pacientes dijo que él le estaba haciendo sexo oral y cuando le levantaron la cobija, la mujer tenía la ropa interior bajo las rodillas y estaba más sedada de lo normal, no podía articular palabra", relató la fuente.

Auxiliar de enfermería sedaba a las víctimas

El día después de conocerse estos hechos, las autoridades distritales llegaron al hospital para corroborar la situación. Indica la fuente que 17 supuestas víctimas manifestaron que fueron tocadas inapropiadamente por el auxiliar de enfermería. Además, señalaron que en algunos casos fueron sedadas con unas gotas y fueron abusadas en estado de indefensión.

Algunos funcionarios del hospital habían denunciado con anterioridad que este auxiliar ya presentaba algunas conductas y comportamientos extraños. Indican que permanecía en el recinto varias horas después de acabado su turno. No se había tomado ninguna decisión correspondiente al implicado debido a una falta de personal, según las directivas.

"Una enfermera de nombre Marcela, que al parecer tiene una relación sentimental con el señor, bañó a la paciente sabiendo que cuando hay un caso de abuso es lo último que se puede hacer porque se daña toda la evidencia, al señor se lo llevan para la URI del Restrepo y quedó libre por falta de pruebas", señaló la fuente.

Pese a la intervención de las autoridades distritales, y que las víctimas pusieron denuncias en la Fiscalía, el auxiliar llegó al hospital a trabajar como si nada después de esto.

"Llegó a turno como si nada hubiera pasado, y no lo dejaron entrar, él dijo que no le habían podido demostrar nada y que él iba a seguir con su vida normal. Pero el celador le dijo que el tenía una orden de captura y que lo estaban buscando, en ese momento él dijo "ah me están buscando, ah bueno gracias", se fue del hospital y desapareció", indicó la fuente.

Desde la Secretaría de Salud de Bogotá no se han pronunciado sobre el caso. Sin embargo, ya se realizó un sellamiento de la unidad de Salud Mental del hospital, y los pacientes fueron trasladados.