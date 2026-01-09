500 habitantes de Buenos Aires, Cauca, han sido desplazados: 29 familias llegaron a Cali

Cientos de habitantes de Buenos Aires iniciaron el 2026 lejos de sus hogares, por cuenta de la difícil situación de orden público, en la zona noroccidental del departamento del Cauca.

Desde el ataque demencial, que duró alrededor de ocho horas, contra la estación de Policía del municipio, al menos 500 personas han sido desplazadas.

A ellas, se suman 29 familias que, en la segunda semana de enero, llegaron a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en busca de ayuda. Según dicen, quedarse en Buenos Aires dejó de ser una opción.

El recrudecimiento del conflicto en Cauca enfrenta a Cali con una crisis humanitaria:

Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza, esta “es una situación que pone en una crisis humanitaria a la ciudad de Cali, frente a lo que significa un plan de inteligencia que tenemos que adelantar”.

Las familias que han sido desplazadas desde el ataque registrado contra la estación, en un intento de las disidencias de las Farc por capturar a 17 policías, temen que los grupos armados en la región cumplan con sus amenazas o terminen por reclutar a sus hijos.

“El temor de volver es que situaciones como la ocurrida el pasado 16 de diciembre se repitan”, expresó una de las víctimas de desplazamiento que llegó a Cali, en diálogo con Noticias RCN.

Gobernación del Valle hace un llamado al Gobierno Nacional:

Desde la Gobernación del Valle del Cauca hacen un llamado desesperado al Gobierno Nacional para que atienda la situación de orden público en el vecino departamento y eviten la llegada de nuevas familias.

Buenos Aires aún se recupera de aquel 16 de diciembre, cuando acabaron con la Alcaldía, estación de Policía, sede bancaria y viviendas aledañas, con ráfagas de fusil y explosivos.

La Gobernación del Cauca prometió reconstruir las viviendas de las familias afectadas, pero algunas de ellas optaron por dejar el municipio para salvaguardar la vida de sus integrantes.